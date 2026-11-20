Americký prezident Donald Trump zpochybnil pokračování evropské vojenské pomoci Ukrajině. Během telefonátu s evropskými představiteli, kteří se ve čtvrtek sešli v Berlíně na jednání koalice ochotných, vyjádřil skepsi vůči dalším miliardám dolarů, jež evropské země vynakládají na podporu Kyjeva. Informoval o tom deník Politico s odvoláním na čtyři evropské činitele obeznámené s obsahem rozhovoru.
Trump se do jednání zapojil telefonicky z paluby prezidentského letounu Air Force One jen několik hodin poté, co v čínském Šen-čenu jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.
Evropským představitelům podle zdrojů deníku sdělil, že Putin bere mírová jednání o Ukrajině vážně a je připraven dosáhnout dohody.
Podle jednoho z účastníků Trump obecně poukazoval na vysoký počet obětí války a na množství peněz, které na ni jednotlivé státy vynakládají. Naznačoval, že by země měly přestat tolik prostředků utrácet za konflikt, který si vyžádal obrovské množství lidských životů.
Tři zdroje Politica potvrdily, že americký prezident vyjadřoval pochybnosti o pokračování rozsáhlé vojenské pomoci Ukrajině.
Bílý dům nicméně podle následného vyjádření odmítl interpretaci, že Trump evropské spojence vyzýval k zastavení financování Ukrajiny. Jeden z amerických představitelů uvedl, že prezident pouze zdůrazňoval, kolik životů a peněz by ukončení války ušetřilo. Podle něj Trump zároveň ocenil úsilí evropských lídrů o dosažení míru.
Berlínského jednání se vedle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zúčastnili německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a další evropští představitelé. Trump na schůzku vyslal své zmocněnce Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ti měli evropským spojencům přiblížit výsledky jednání v Číně.
Tvrdé útoky po celé zemi
To, jak vážně ruská strana bere mírová jednání o Ukrajině a jak moc je připraven dosáhnout dohody ukázala hned noc na pátek a ráno: podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého zemřelo po útocích osm lidí a 28 bylo zraněno.
Rusové útočili na celou zemi, jenom v hlavním městě Kyjevě raketami zasáhly mosty a další kritickou infrastrukturu, navíc podle Zelenského použilo zvlášť zákeřnou taktiku a nasadilo střely s kazetovou municí.
„Vlny střel přilétaly v intervalech 20 až 30 minut, aby ztížily hašení požárů, odklízení trosek a opravy. V některých případech lidé zahynuli ve chvíli, kdy specialisté teprve vyhodnocovali první škody,“ dodal ukrajinský prezident na Telegramu.
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