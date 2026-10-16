„Přestaňte pít pivo.“ Premiér malé země našel překvapivý recept na boj s Ruskem

Lotyšský premiér Andris Kulbergs ve čtvrtek v Bruselu vyzval Evropany, aby kvůli podpoře Ukrajiny obětovali část svého pohodlí. Podle něj by stačilo, kdyby si každý obyvatel Evropské unie odpustil jedno pivo ročně a peníze věnoval na pomoc východoevropské zemi, která se brání ruské invazi. Výdaje, které jsou pro Evropany zanedbatelné, mohou podle něj na Ukrajině rozhodovat o životě či smrti.
„Je to o jedno pivo méně na jednoho Evropana za rok. Můžeme si to dovolit. Ukrajina ale ty peníze potřebuje právě teď,“ řekl Kulbergs novinářům při příjezdu na summit Evropské unie v Bruselu.
„Pro nás je to jen cena jednoho piva. Tam je to cena lidského života. Budeme méně pít a zachráníme tam lidské životy. Je to tak jednoduché,“ dodal.
Kulbergs – který nedávno s přehledem vyhrál parlamentní volby – tím chtěl nejspíš zdůraznit, že další podpora Ukrajiny nemusí být pro evropské občany neúnosnou zátěží. Zároveň vyzval evropské politiky, aby při rozhodování mysleli méně na vlastní pohodlí a národní zájmy a více na společnou bezpečnost kontinentu.
Zajímavé je v tomto kontextu srovnání cen piva. Podle dat webu Numbeo vychází půllitr čepovaného piva v Lotyšsku výrazně dráž než v Česku. Průměrná cena se tam pohybuje kolem 4,50 eura (zhruba 110 korun), zatímco v Česku vyjde půllitr na cca 2,06 eura (asi 50 korun). Češi by si tak nejspíš měli odpustit hned dvě piva (a můžou podpořit třeba sbírku na pomoc Ukrajině).
Summit v Bruselu
Na summitu EU v Bruselu, který se koná 15. a 16. října, se evropští lídři zabývají pokračováním podpory Ukrajiny, jejími potřebami před nadcházející zimou a posilováním evropské obrany.
Jedním z hlavních témat je také dlouhodobý rozpočet EU na roky 2028 až 2034, u něhož se členské státy přou o rozdělení prostředků. Prezidenti a premiéři jednají rovněž o rostoucích cenách energií, ruských hybridních útocích a migraci.
V pátek se mají soustředit především na Ukrajinu a evropskou bezpečnost.
Velká podpora Ukrajiny
Lotyšský premiér vedle finanční pomoci zdůraznil také nutnost zpřísnit sankce proti Rusku a omezit jeho schopnost financovat válečné úsilí. Evropské státy by podle něj měly více zohledňovat dopady ruské agrese na bezpečnost celé Evropy.
Lotyšsko patří k nejvýraznějším podporovatelům Ukrajiny v Evropské unii. Vzhledem ke své poloze na hranici s Ruskem a Běloruskem považuje ruskou invazi nejen za ohrožení ukrajinské suverenity, ale také za přímou bezpečnostní hrozbu pro celý region.
Riga proto prosazuje pokračování vojenské i finanční pomoci Kyjevu, přísnější sankce proti Moskvě a posilování obrany východního křídla NATO. Podpora Ukrajiny je zároveň jedním z hlavních pilířů lotyšské zahraniční a bezpečnostní politiky.
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