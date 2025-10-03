Zahraničí

Přestaňte kšeftovat s Putinem. Nejmocnější země světa se zlobí na Slovensko

před 2 hodinami
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker na fóru v Bruselu ostře vyzval spojence k okamžitému zastavení nákupů ruských energií. Konkrétně kritizoval Maďarsko a Slovensko za téměř stoprocentní závislost na ropě a plynu. Spojené státy podle něj očekávají, že evropští spojenci splní závazek výdajů na obranu NATO. K většímu zapojení vyzval Španělsko a Itálii.
"Putin bude pokračovat, když vycítí strach. Potřebujeme silné spojence," tvrdí Whitetaker | Video: X/USAmbNATO

Whitaker, kterého uvedl do funkce osobně americký prezident Donald Trump loni v listopadu, o tématech promluvil na Transatlantickém fóru o geoekonomice v Bruselu. Jím požadované kroky jsou podle něj zásadní pro vyřešení válečného konfliktu. "Nechte vyhladovět ruskou válečnou mašinerii," burcoval ve svém projevu.

Vzkaz mířil i ke spojencům, kteří jsou stále závislí na ruských energiích. Podle něj pokračování v těchto nákupech podkopává šance na ukončení války a prodlužuje "zcela zbytečný konflikt". Nákupy tak podle něj musí přestat. "Jakmile přestanou, bude jasná cesta k dalším sankcím ze strany USA a Evropy, které Rusku způsobí ještě větší náklady. Rusko by se tak mohlo dostavit k jednacímu stolu," pronesl.

Whitaker konkrétně zmínil Maďarsko a Slovensko - ty podle něj stále nakupují téměř sto procent své ropy a plynu právě z Ruska, a to obdobně jako Turecko. Velvyslanec sice uznal obtížnost situace pro vnitrozemské státy s přímými ruskými ropovody, ale trval na tom, že "tyto těžké věci nakonec musíme udělat".

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a slovenský premiér Robert Fico si podávají ruce během svého setkání v Diaoyutai státní rezidenci v Pekingu. | Foto: Reuters

Výdaje na obranu 

Spojené státy podle Whitakera očekávají, že evropské země skutečně splní čerstvý závazek pětiprocentních výdajů na obranu. Diplomat na to konto prohlásil, že někteří spojenci váhají a musí zrychlit tempo. Tyto finanční investice jsou podle něj zásadní pro schopnosti, bezpečnost, stabilitu i důvěryhodnost NATO.

Pokrok ilustroval například na dobrých výsledcích zemí východního křídla, jako jsou Polsko nebo pobaltské státy, pochválil také Německo. K většímu zapojení naopak vyzval Španělsko a Itálii.

Whitaker okomentoval i změnu politiky USA vůči Rusku. Donald Trump dal podle něj velmi jasně najevo zklamání z neochoty k jednání. "Rusko reaguje na diplomatické návrhy masivním nasazením dronů a raket na Ukrajině," prohlásil. Alarmující jsou i ruské ztráty - země každý den přijde asi o tisíc vojáků, což za čtyři roky představuje ztráty dosahující jednoho milionu. A to vše výměnou za méně než 20 procent ukrajinského území. 

Narušování vzdušného prostoru

Podle Whitakera Rusko uplatňuje strategii "ani válka, ani mír", jejímž cílem je vyvolat chaos, aniž by překročilo hranici aliančního státu. Příkladem mohou být nedávná narušování vzdušných prostorů nad Polskem, Rumunskem a Estonskem. NATO zde ale okamžitou reakcí prokázalo sílu a schopnosti, vyzdvihl.

