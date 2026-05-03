„Přestaň jíst lidi!“ Odposlechy odkrývají případy kanibalismu mezi ruskými vojáky

„Žádný kanibalismus!“ Tak měl znít rozkaz ruského štábního důstojníka, který zachytila ukrajinská vojenská rozvědka a k němuž získal přístup britský deník The Times. Materiál má spolu s dalšími podle ukrajinské strany dokládat údajné případy kanibalismu, k němuž se ruští vojáci měli prý uchýlit kvůli nedostatku jídla během zimních měsíců. Rusko toto podezření odmítá.
Ukrajinské zdroje sdělily deníku The Times, že mají důkazy v podobě fotografií a odposlechů o nejméně pěti případech, kdy údajně měli ruští vojáci konzumovat těla svých spolubojovníků. Deník zároveň uvedl, že pravost těchto materiálů nedokázal nezávisle ověřit.
Jeden z případů se měl prý odehrát loni v listopadu poblíž města Myrnohrad v Doněcké oblasti. V zaznamenané komunikaci, kterou měl The Times k dispozici, obvinil jeden z důstojníků ruského pěšáka s volacím znakem Chromoj, že zabil dva spolubojovníky a pokusil se sníst část těla jednoho z nich.
„Stručně řečeno, jeden z našich zabil další dva a pak se pokusil... uřízl mu nohu a snažil se jednoho z nich jíst,“ stálo v nahrávce.
Podle odposlechu vojáka později našli ve sklepě, kam odtáhl mrtvá těla. „Našli místo, kam je odnesl do sklepa, uřízl nohu a už tam seděl, něco mlel v mlýnku na maso nebo něco podobného a snažil se to jíst,“ uvedl důstojník. Když do sklepa přišli ostatní vojáci, podezřelý po nich začal střílet a následně byl zabit.
Snímky související s případem prošly analýzou specializovaného softwaru, který neodhalil známky úprav či manipulace. Nezávislý chirurg citovaný ve zprávě uvedl, že zranění zachycená na jedné z fotografií neodpovídají běžným bojovým poraněním.
„Nevypadá to jako zranění po výbuchu nebo zásahu střepinou. Vypadá to, jako by to bylo způsobeno ostrým nožem,“ uvedl.
„Přestaň k*rva jíst lidi“
Další záznamy popisují i jiné údajné incidenty. V jednom případě si jeden ruský voják postěžoval, že sdílí pozici s kolegou, který podle něj „jedl mrtvolu – lidské maso“.
„Proč, do p*dele, jíš chocholy (hanlivé označení pro Ukrajince – pozn. red.)? Přestaň, k*rva, jíst lidi,“ napomínal podle jedné z nahrávek velitel jednotky svého podřízeného.
V dalším záznamu měl štábní důstojník údajně vydat přímý rozkaz: „Žádný alkohol! Žádné drogy! Žádné potulování se bez dokladů! Žádný kanibalismus!“
Představitelé ukrajinské rozvědky uvedli, že materiály získali monitorováním komunikace na platformě Telegram. Ukrajinské úřady podobné odposlechy zveřejnily už dříve, Rusko však jejich pravost dlouhodobě zpochybňuje.
The Times připomíná, že obvinění z kanibalismu bývají během válečných konfliktů obvyklým propagandistickým nástrojem, jehož cílem je dehumanizovat nepřítele.
