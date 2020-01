Prešov kritizují za drahou demolici domu po explozi. Přišla jediná nabídka, brání se

Východoslovenské město Prešov čelí kritice některých firem a veřejnosti za údajně předraženou objednávku v předběžné hodnotě 1,1 milionu eur (27,7 milionu korun) na dokončení demolice a odvozu sutin panelového domu, který v prosinci vážně poškodil výbuch plynu.

Primátorka Andrea Turčanová výtky odmítla s odůvodněním, že město dostalo jen jednou nabídku a že nikdo nenavrhl provedení prací za symbolické euro, za které hlavní část demolice domu uskutečnila česká firma Cannoneer group. Premiér Peter Pellegrini přislíbil městu pro případ potřeby navýšení státní dotace.

"Město Prešov oslovilo sedm firem. Písemnou nabídku předložila jen (jedna) firma. Žádná firma to nechtěla udělat za euro," řekla novinářům Turčanová k objednávce na dokončení prací při demolici domu.

Dodala, že městu se sice dříve ozvaly i jiné firmy, ale žádná z nich nepředložila nabídku. Veřejná debata o hodnotě zakázky podle ní začala až po zveřejnění hodnoty objednávky s vybranou společností.

Slovenská média citovala představitele některých firem, kteří tvrdili, že zmíněná zakázka zadaná městem je předražená.

Podle Pellegriniho budou náklady na asanační a další práce v obvyklé částce financovány z dříve poskytnuté vládní dotace milion eur (25,2 milionu korun), kterou kabinet pro případ potřeby navýší. Dosavadní náklady na práce premiér vyčíslil na 1,38 milionu eur (34,8 milionu korun).

Pellegrini se rovněž nepřímo zastal postupu města. Řekl, že po explozi nastal před Vánocemi tlak veřejnosti na rychlé rozhodování ohledně vykonání potřebných prací, a to i z důvodu, že kvůli poničenému dvanáctipatrovému domu se až do jeho částečné demolice nemohli z bezpečnostních důvodů vrátit do svých bytů obyvatelé sousedního domu.

Poškozený panelový dům byl mezitím kompletně zbourán. Při neštěstí zemřelo podle úřadů osm lidí. Policie v případu obvinila tři dělníky, kteří podle vyšetřovatele při stavebních pracích prorazili plynové potrubí u obytného domu.

Video: Do Prešova dorazil demoliční bagr z Česka.