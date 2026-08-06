Přesně v 8:15 přišel záblesk, který změnil svět navždy

V pondělí ráno 6. srpna 1945 svrhl americký bombardér B-29 Enola Gay na město Hirošima atomovou pumu.
Lidé mířili do práce a děti do školy, když se nad Hirošimou objevil jediný americký bombardér. O několik okamžiků později první atomová bomba použitá ve válce proměnila město v trosky a navždy změnila běh dějin.
Ráno 6. srpna 1945 svrhlo americké letectvo na Hirošimu atomovou bombu Little Boy. Město během několika sekund pohltila ohnivá koule, tlaková vlna a následně požáry i radiace. O tři dny později dopadla druhá jaderná puma Fat Man na Nagasaki.
Oba útoky zůstávají dodnes jediným případem, kdy byly jaderné zbraně použity ve válce. V prvních měsících po výbuších zemřelo podle odhadů 150 až 246 tisíc lidí, další desetitisíce trpěly dlouhodobými následky ozáření.
Šest dní po bombardování Nagasaki Japonsko přijalo bezpodmínečnou kapitulaci. Druhá světová válka tím definitivně skončila i v Tichomoří. Výbuchy v Hirošimě a Nagasaki se zároveň staly symbolem ničivé síly jaderných zbraní a varováním, které zůstává aktuální i více než osm desetiletí poté.