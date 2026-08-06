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Přesně v 8:15 přišel záblesk, který změnil svět navždy

V pondělí ráno 6. srpna 1945 svrhl americký bombardér B-29 Enola Gay na město Hirošima atomovou pumu.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Lidé mířili do práce a děti do školy, když se nad Hirošimou objevil jediný americký bombardér. O několik okamžiků později první atomová bomba použitá ve válce proměnila město v trosky a navždy změnila běh dějin.

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Ráno 6. srpna 1945 svrhlo americké letectvo na Hirošimu atomovou bombu Little Boy. Město během několika sekund pohltila ohnivá koule, tlaková vlna a následně požáry i radiace. O tři dny později dopadla druhá jaderná puma Fat Man na Nagasaki.

Hirošimu během druhé světové války americké bombardéry téměř míjely. Místní si proto začali říkat, že si Spojené státy pro město chystají něco výjimečného. Netušili, jak děsivá bude realita. Snímek zachycuje Hirošimu před atomovým útokem.
Když se 6. srpna 1945 rozezněly sirény, většina obyvatel je ignorovala. Nad městem letělo jen několik letadel a japonská protivzdušná obrana nezasáhla. Nikdo netušil, že bombardér Enola Gay veze první atomovou bombu určenou k bojovému nasazení.
Posádka bombardéru Enola Gay, který 6. srpna 1945 dopravil nad Hirošimu atomovou bombu Little Boy.
Pilot Paul Tibbets mává z kokpitu bombardéru Enola Gay krátce před misí, která navždy změnila dějiny válčení.
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Oba útoky zůstávají dodnes jediným případem, kdy byly jaderné zbraně použity ve válce. V prvních měsících po výbuších zemřelo podle odhadů 150 až 246 tisíc lidí, další desetitisíce trpěly dlouhodobými následky ozáření.

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Šest dní po bombardování Nagasaki Japonsko přijalo bezpodmínečnou kapitulaci. Druhá světová válka tím definitivně skončila i v Tichomoří. Výbuchy v Hirošimě a Nagasaki se zároveň staly symbolem ničivé síly jaderných zbraní a varováním, které zůstává aktuální i více než osm desetiletí poté.

Záběry amerického útoku jadernou bombou "Fat Man" na japonské Nagasaki 9. srpna 1945. | Video: Reuters
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