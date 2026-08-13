„Přesně podle plánu.“ Ukrajina dobyla zpět velké území, hlásí Zelenskyj

Ukrajinská armáda během několika měsíců získala zpět kontrolu nad rozsáhlým prostorem na jihovýchodě země, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rámci operace u Oleksandrivky ovládla území o rozloze 745 kilometrů čtverečních a 26 obcí. Kyjev zároveň tvrdí, že v bojích padlo kolem deseti tisíc ruských vojáků.
„Od ledna do srpna letošního roku naši vojáci z výsadkových vojsk a dalších jednotek provedli na frontě u Oleksandrivky účinnou útočnou operaci,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti X.
„Ruské ztráty dosáhly nejméně 9550 zabitých a více než 6600 zraněných. Ukrajinský ‚výměnný fond‘ se rovněž rozrostl,“ dodal Zelenskyj. Výrazem Kyjev označuje ruské vojáky zajaté pro případnou výměnu.
Ruské síly sice na jiných úsecích fronty postupují, ale u Oleksandrivky se Ukrajině podařilo ruský tlak nejen zastavit, ale přejít i do několikaměsíční útočné operace.
Operace podle plánu
„Pod ukrajinskou kontrolu se vrátilo 26 vesnic v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Tato naše útočná operace byla provedena přesně podle plánu,“ napsal také ukrajinský prezident a dodal, že ho o výsledcích útočné operace informovali vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Mychajlo Drapatyj, náčelník generálního štábu Ihor Skybjuk a velitel výsadkových útočných vojsk Oleh Apostol.
Celkem byla během ofenzivy obnovena kontrola nad dvanácti obcemi v Dněpropetrovské oblasti, deseti v Doněcké oblasti a čtyřmi v Záporožské oblasti. Zároveň byly v týlovém prostoru o rozloze více než 300 kilometrů čtverečních provedeny pátrací a likvidační operace proti nepřátelským silám, které do něj pronikly, uvedlo velení výsadkových útočných vojsk podle ukrajinské agentury Interfax.
Nezávislý projekt DeepState, který sleduje změny kontroly nad územím, ve své nejnovější aktualizaci potvrdil obnovení ukrajinské kontroly nad 19 obcemi a vytlačení ruských jednotek z dalších šesti. Podél fronty navíc existují rozsáhlé šedé zóny, nad nimiž nemá pevnou vládu ani jedna strana.
„Každá fáze operace byla naplánována do nejmenších detailů. Koordinovaná práce štábů, průzkumu, společných jednotek palebné podpory a útočných skupin umožnila udržet iniciativu, vnutit nepříteli vlastní tempo boje a úspěšně splnit zadané bojové úkoly,“ uvedl pro Interfax velitel výsadkových útočných vojsk Oleh Apostol.
Jádro úderného uskupení tvořily jednotky výsadkových útočných vojsk, které společně s dalšími složkami ukrajinských obranných sil úspěšně prolomily nepřátelskou obranu, překonaly odpor a splnily zadané bojové úkoly, uvádí agentura.
„Ukrajinští vojáci nyní pokračují v rozvíjení úspěchu útočné operace a systematicky ničí bojový potenciál ruských okupačních sil,“ uvedlo velení výsadkových útočných vojsk.
Význam oblasti
Oleksandrivský úsek se nachází v prostoru, kde se stýkají tři zmíněné oblasti.
Ruské jednotky zde na začátku roku útočily v malých pěších skupinách. Americký Institut pro studium války (ISW) v lednu zaznamenal ruské útoky mimo jiné u Zeleného Haje, Ivanivky, Verbového a dalších obcí v okolí Oleksandrivky.
Ukrajinské jednotky začaly na konci ledna odpovídat vlastními protiútoky. Postupně však ukrajinská operace nabyla většího rozsahu.
Podle ukrajinské agentury ArmyInform se ukrajinským vojákům během operace podařilo díky momentu překvapení dostat dokonce k pozicím ruských operátorů dronů. Kvůli nepochopení situace pak byli ruští vojáci posíláni i na pozice, které už obsadily ukrajinské jednotky nebo které byly pod kontrolou ukrajinských dronů, psala už v únoru agentura.
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