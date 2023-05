Jak přinutit Rusy ke změnám: Analytici vysvětlují cíl přeshraničních vpádů z Ukrajiny

Dvoudenní vpád z Ukrajiny do západního pohraničí Ruska podle vojenských analytiků možná způsobí dvě věci. Mohl by donutit Kreml odeslat část vojáků z přední linie před připravovanou velkou protiofenzivou Kyjeva a zasadit Moskvě psychologickou ránu, píše agentura Reuters.

Přestože Kyjev popírá jakoukoli roli v tomto výpadu, největší přeshraniční nájezd z Ukrajiny od zahájení ruské invaze před 15 měsíci byl podle expertů téměř jistě koordinován s ukrajinskými ozbrojenými silami, které se připravují na pokus znovu získat území obsazená Ruskem. "Ukrajinci se snaží roztáhnout Rusy do různých směrů, aby otevřeli mezery (v ruské obraně). Rusové jsou nuceni vyslat posily," řekl například analytik Neil Melvin z britského ústavu Royal United Services Institute (RUSI), což je analytické středisko zaměřené na výzkum obrany.

Ukrajina tvrdí, že chystá velkou protiofenzivu, aby osvobodila okupovaná území. Rusko však vybudovalo rozsáhlá opevnění v okupované části východní a jižní Ukrajiny a ruské síly jsou zde v pohotovosti.

Vpád se odehrál daleko od epicentra bojů ve východoukrajinské oblasti Donbas, asi 160 kilometrů od fronty v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny.

"(Rusové) budou muset na to reagovat, rozmístit tam vojáky a pak mít spoustu vojáků v celém pohraničí, i když tam Ukrajinci nemusí vpadnout," míní Melvin.

Ruská armáda v úterý uvedla, že porazila ozbrojence, kteří předchozího dne zaútočili obrněnými vozidly na západní část Belgorodské oblasti, přičemž zabila více než 70 "ukrajinských nacionalistů" a zbytek zatlačila zpět na Ukrajinu.

Rusové proti Kremlu

Kyjev uvedl, že útok podnikli ruští občané, a tak vše pokládá za vnitřní ruské spory. K odpovědnosti se přihlásily dvě skupiny působící na Ukrajině - Ruský dobrovolnický sbor (RDK) a Legie Svoboda Ruska (LSR). Tyto skupiny vznikly během ruské invaze a přilákaly do svých řad ruské dobrovolníky, kteří chtěli bojovat proti své vlastní zemi po boku Ukrajiny a svrhnout prezidenta Vladimira Putina.

Šéf poradenské společnosti Mayak Intelligence se sídlem v Londýně a autor několika knih o ruské armádě Mark Galeotti uvedl, že tyto dvě skupiny tvoří protikremelští Rusové, sahající v politických postojích od liberálů a anarchistů po neonacisty. "Doufají, že mohou nějakým malým způsobem přispět k pádu Putinova režimu. Ale zároveň si musíme uvědomit, že to nejsou nezávislé síly. Jsou řízeny ukrajinskou vojenskou rozvědkou," upozornil.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak ovšem zopakoval, že Kyjev nemá s operací nic společného.

Spojené státy tvrdí, že "neumožňují ani nepodněcují" ukrajinské útoky na ruské území, ale že je na Kyjevu, aby rozhodl, jak vojenské operace povede.

V posledních měsících došlo k několika podobným vpádům do Ruska. Ačkoliv nájezd z tohoto týdne byl dosud největší známý, je stále nepatrný ve srovnání s bitvami, které se odehrávají na frontě.

Mluvčí politického křídla LSR Alexej Baranovskij řekl Reuters, že nemůže sdělit počet bojovníků zapojených do operace, ale že legie má celkem čtyři prapory. Baranovskij popřel, že by legie utrpěla těžké ztráty, a protichůdné ruské tvrzení odmítl jako dezinformaci. Řekl, že jednotka byla součástí ukrajinské mezinárodní legie, a tedy je součástí ukrajinských ozbrojených sil, popřel však, že by invaze byla koordinována s ukrajinskými úřady.

"Jsou to první kroky k hlavnímu cíli - svržení Putinova režimu za pomoci ozbrojených sil. Nejsou k tomu žádné jiné alternativy," řekl.

Posílení morálky

Podle Galeottiho vpád vypadal jako operace "formující" ukrajinské bojiště před plánovanou protiofenzivou Kyjeva. "Toto je opravdu šance udělat dvě věci. Jedna je otřást Rusy, znepokojovat je možností povstání jejich vlastních lidí. A zadruhé donutit Rusy, aby rozptýlili své jednotky," řekl.

Operace podle Melvina také posloužila k posílení morálky na Ukrajině.

Kyjevští představitelé napodobili rétoriku Kremlu ohledně ruské anexe Krymu v roce 2014, když Kreml původně popíral, že by na poloostrově nasadil ruské speciální jednotky.

Podoljak obvinil ze vpádu do Belgorodské oblasti "podzemní partyzánské skupiny" ruských občanů. "Jak víte, tanky se prodávají v každém ruském vojenském obchodu," ironicky dodal.

Tato poznámka se jeví narážkou na Putinovo vyjádření z roku 2014. Když byl Putin dotázán na přítomnost ozbrojenců v ruských vojenských uniformách bez identifikačních znaků na Krymu, odvětil: "Můžete jít do obchodu a koupit si jakoukoli uniformu."

Na sociálních sítích Ukrajinci také žertovali na téma "Belgorodská lidová republika", což je narážka na události na východní Ukrajině v roce 2014, kdy Ruskem podporované milice separatistů vyhlásily "lidové republiky" v ukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti.

Mezi Ukrajinci také koluje video s prezidentem Volodymyrem Zelenským, který na začátku invaze v únoru 2022 přednesl slavný proslov, že zůstává v Kyjevě: "Jsem tady". Ale v novém videu je místo kyjevského sídla prezidentské kanceláře na pozadí zobrazen ukazatel vítající příchozí do Belgorodu.

Video: Kamery zachytily explozi v Belgorodu (21. 4. 2023)