Přes třicet žen žaluje Pornhub za zveřejnění videí kde jsou znásilňovány či zneužity

Čech a cizinec, kteří ve Spojených státech společně osvojili děti a usilovali o uznání cizozemského rozhodnutí českou justicí, neuspěli po Ústavním soudu ani u Nejvyššího. V Česku si registrovaní partneři stejného pohlaví dítě společně osvojit nemohou.

Neuznání cizozemského rozhodnutí podle stěžovatelů znamená komplikace, například při společných cestách rodiny do Česka. Děti, přestože jsou fakticky rodinnými příslušníky českého občana, se nebudou moci účastnit veřejného zdravotního pojištění, neměly by v případě jeho smrti nárok na sirotčí důchod, nevztahovala by se na ně daňová zvýhodnění a mohly by být zpochybňovány i jejich dědické nároky.

Nejvyšší soud ale konstatoval, že je vázaný názorem ústavních soudců a nemůže rozhodnout v rozporu s jejich stanoviskem. "K posouzení ústavnosti zákonů je povolán právě ÚS, přičemž dospěl-li v projednávané věci k závěru, že zákonná úprava protiústavní není, nezbývá obecným soudům, než toto stanovisko respektovat a být zákonem vázán," stojí v usnesení.