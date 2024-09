Přes noc "zmizelo" milion lidí. Situace, kterou Kreml nehodlá opakovat, tvrdí expert

Když ukrajinská armáda zahájila na začátku srpna ofenzivu v Kurské oblasti, nezpůsobila chaos pouze v ruské armádě. Zasáhla také do životů tisíců místních obyvatel. Podle politického geografa Michaela Romancova je tak možné, že by přítomnost ukrajinských vojáků mohla vnímání konfliktu některých obyvatel, kteří v oblasti zůstali, proměnit. K celospolečenské změně to ale nejspíš stačit nebude.

8:35 Video: Tým Spotlight