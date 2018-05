Přes miliardu dětí ohrožuje válka, chudoba či sexuální diskriminace. Nejhorší situace je v Africe

Ve své nové zprávě o tom informovala humanitární organizace Save the Children.

Washington - Více než polovina dětí žijících na světě je ohrožena konflikty, chudobou či sexuální diskriminací. Ve své nové zprávě o tom informovala humanitární organizace Save the Children.

Studie nazvaná "Mnoho tváří vyloučení" hodnotí 175 zemí mimo jiné i z hlediska existence hrozby dětské práce, odpírání vzdělání, dětských sňatků či těhotenství v raném věku. Zjistila, že 1,2 miliardy dětí na světě je ohroženo alespoň jednou ze tří hlavních hrozeb. Všem třem - válce, chudobě a sexuální diskriminaci - pak musí čelit 153 milionů dětí.

Osm z deseti zemí, kde jsou podmínky pro děti nejhorší, se nachází v západní a střední Africe. Nejvíce jsou děti ohroženy v Nigeru, poté v Mali a ve Středoafrické republice. Naopak Singapur či Slovinsko byly označeny za země, ve kterých je nejmenší výskyt výše zmíněných problémů. Hned za nimi následuje Norsko, Švédsko a Finsko. Česká republika ani Slovensko v žebříčku nejsou uvedeny.

"Vlády mohou a musí udělat více pro to, aby zajistily každému dítěti ten nejlepší start do života," citovala agentura AFP Helle Thorningovou-Schmidtovou ze Save the Children.

Studie ukázala, že více než miliarda dětí žije v zemích zasažených chudobou, 240 milionů ve státech ovlivněných konfliktem a 575 milionů dívek žije v zemích, kde je běžná diskriminace žen.