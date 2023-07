Co útočilo na Krymský most? Utajovaná zbraň Ukrajinců dráždí experty

Rusové zuří kvůli opětovnému poničení Kerčského mostu, který si postavili z pevninského Ruska na okupovaný Krymský poloostrov. Ukrajinci útok z pondělí 17. července provedli s největší pravděpodobností dvěma námořními drony. Experti nyní zkoumají, jak může vypadat bezpilotní plavidlo, jež unese dostatek výbušniny, která znatelně poškodí stavbu takových rozměrů.

Exploze, které otřásly devatenáctikilometrovým mostem přes Kerčský průliv, znatelně poničily vozovku a zabily dva lidi. Podle tiskové agentury Ukrinform provedly noční útok bezpečnostní složky a kyjevské námořní síly a podílela se na něm "hladinová plavidla bez posádky." Ukrajinci fungující prototyp vodního dronu v boji nikdy neukázali a pravost zveřejněných videí na různých kanálech nelze nezávisle ověřit, jak na konci května informovala britská BBC.

Ukrajina už měsíce financuje vývoj plnohodnotné flotily námořních dronů s tím, že bezpilotní plavidla jí poprvé poskytla operační výhodu při útoku na ruské lodě v říjnu 2022. "Zabijáci ukrajinských civilistů - válečné lodě vyzbrojené raketami - se sami stali terčem," uvedl tehdy státní úřad, který vybíral peníze na vybudování flotily.

Sbírku mělo podpořit i produktové video, ve kterém bylo možné spatřit možnou podobu plavidel. Cílem iniciativy bylo pořídit sto víceúčelových mořských dronů, z nichž by každý stál 250 tisíc dolarů. Elegantně vypadající plavidla měla nést "bojový náklad o hmotnosti až 200 kg rychlostí 80 km/h, aby vyhodila do povětří nepřátelské lodě."

"Náklady na výrobu a nasazení těchto válečných strojů jsou mnohonásobně nižší než náklady na obranu proti nim," řekl serveru Business Insider expert na bezpilotní letouny a ruskou armádu Samuel Bendett. Výsledkem podle něj pak je asymetrická výhoda pro Ukrajinu.

Pokud by dva vodní drony skutečně odpálily výbušniny u Kerčského mostu, byly by podle Bendetta pravděpodobně nejméně čtyři a půl metrů dlouhé a naplněné stovkami kilogramů výbušnin. "Plavidla by byla pravděpodobně spuštěna z pevniny," řekl Bendett s tím, že by byla naváděna satelitem, možná prostřednictvím systému Starlink, který je na Ukrajině používán pro připojení k internetu.

Vodní skútr jako návnada?

Přes Černé moře by se pohybovaly dostatečně pomalou rychlostí, aby minimalizovaly svou stopu a zabránily detekci radarem. Vzhledem k tomu, že ruské síly převzaly kontrolu nad pobřežím Azovského moře už na počátku své loňské invaze, znamenalo by to, že výchozí bod je západně od řeky Dněpr. Cesta kolem Krymu k mostu, který vede z východního konce poloostrova, je dlouhá nejméně pět set kilometrů.

"Tyto bezpilotní lodě necestují tisíce kilometrů, musí pracovat v relativní blízkosti svých operátorů nebo místa startu," myslí si Bendett. Otázkou tedy zůstává, jak Ukrajinci drony dopravili k místu útoku. V současné době si podle New York Times odborníci nemohou být jisti ani tím, jak tato plavidla bez posádky vůbec vypadají.

Rusové nyní zveřejnili fotografii stroje, který měl den před útokem na Kerčský most zaútočit na okupované město Sevastopol. Americký odborník na ponorky H.I. Sutton spekuloval, že stejný stroj mohli Ukrajinci použít i pro útok na most. Nicméně dodal, že to s jistotou neví. Podle snímku šlo o vodní skútr značky Kawasaki, který je přibližně tři metry dlouhý. Nicméně Suttonovu spekulaci přejala jako definitivní některá media.

Podle odborníků plují ukrajinské útočné drony velmi nízko nad hladinou a vzhledem k jejich malým rozměrům je pro Rusy velmi obtížné je zpozorovat vizuálně či pomocí radaru a sonaru. "Mohou být zakryty vlnami, dokud nejsou extrémně blízko svého cíle. Ukrajina mohla odvést pozornost ruských sil od skutečného útoku viditelnějšími plavidly," uvedl pro časopis Newsweek vojenský expert David Hambling.

Nejlepší sázkou na odražení útoků ukrajinských námořních dronů jsou podle analytiků automatická děla velké ráže nebo těžké kulomety. "Nicméně, pokud budou útočit ve větším množství, bude muset Rusko vyvinout zcela novou sadu obranných systémů, například obrané drony," dodal Hambling.

