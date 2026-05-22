Přes 50 videí o UFO. Spojené státy zveřejnily další část utajovaných složek

Americké ministerstvo obrany v pátek zpřístupnilo další část utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Informovala o tom stanice CBS News, která poznamenala, že mezi nově dostupnými daty je i 51 videí a sedm zvukových nahrávek. O postupném zveřejnění složek rozhodl americký prezident Donald Trump, podle něhož předchozí vlády nejednaly v této věci transparentně.
První soubor informací zveřejnil Pentagon na začátku května, nyní dal veřejnosti na svém webu k dispozici další materiál.
V první vlně ministerstvo obrany zveřejnilo zhruba 170 souborů, mezi kterými byly například snímek neidentifikovaného jevu pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.
Trump v únoru pověřil ministra obrany Petea Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“.
Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.
Stát uvažuje o prodeji Explosie, výnos by podle Babiše mohl být velmi vysoký
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Opravdu mě lidi tolik nenávidí? nechápe Sabalenková. Přiznala i šikanu od trenérů
Je tenisovou královnou, má kolem sebe ten nejlepší tým. Přesto to neznamená, že by Běloruska Aryna Sabalenková žila úplně bezstarostný život. Těsně před dalším antukovým grandslamem se rozpovídala o tom, co ji během kariéry trápí.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích, dívka podlehla zraněním
V Pardubicích se ve čtvrtek odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením, těžkým zraněním a následně i smrtí. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála, dokonce evakuovala. Mladík byl v pátek obviněn z vraždy.