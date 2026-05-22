Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Přes 50 videí o UFO. Spojené státy zveřejnily další část utajovaných složek

ČTK

Americké ministerstvo obrany v pátek zpřístupnilo další část utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Informovala o tom stanice CBS News, která poznamenala, že mezi nově dostupnými daty je i 51 videí a sedm zvukových nahrávek. O postupném zveřejnění složek rozhodl americký prezident Donald Trump, podle něhož předchozí vlády nejednaly v této věci transparentně.

Loni lidé v New Yorku (na snímku) demonstrovali za zveřejnění všech informací o UFO, jimiž disponuje americká vláda. Nyní se dočkali další části utajovaných složek.
Loni lidé v New Yorku (na snímku) demonstrovali za zveřejnění všech informací o UFO, jimiž disponuje americká vláda. Nyní se dočkali další části utajovaných složek.Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Reklama

První soubor informací zveřejnil Pentagon na začátku května, nyní dal veřejnosti na svém webu k dispozici další materiál.

V první vlně ministerstvo obrany zveřejnilo zhruba 170 souborů, mezi kterými byly například snímek neidentifikovaného jevu pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.

Související

Trump v únoru pověřil ministra obrany Petea Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“.

Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Tajemní tvůrci Lego propagandy z Íránu: Kdo se skrývá za úspěšným virálem?

Jeden z propagandistických íránských klipů ukazuje Trumpa jak si prohlíží fotografie sebe a Netanjahua v spisech Jeffreyho Epsteina a poté rozptýlí pozornost odpálením rakety. | Video: Explosive News
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).

Stát uvažuje o prodeji Explosie, výnos by podle Babiše mohl být velmi vysoký

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.

"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.

ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.

Reklama
V podvečerních hodinách policie oznámila tragickou zprávu, že napadená dívka zraněním podlehla.
V podvečerních hodinách policie oznámila tragickou zprávu, že napadená dívka zraněním podlehla.
V podvečerních hodinách policie oznámila tragickou zprávu, že napadená dívka zraněním podlehla.

Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích, dívka podlehla zraněním

V Pardubicích se ve čtvrtek odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením, těžkým zraněním a následně i smrtí. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála, dokonce evakuovala. Mladík byl v pátek obviněn z vraždy.

Reklama
Reklama
Reklama