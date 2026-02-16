Přes 170 tisíc studentů žádá britské školy o odškodnění za výuku při covidu-19

Více než 170 tisíc bývalých a současných studentů požaduje odškodnění od 36 britských univerzit za to, jak probíhala výuka při pandemii nemoci covid-19. Studenti uvádí, že kvalita jejich vzdělávání neodpovídala výši zaplaceného školného.
Případ navazuje na dohodu uzavřenou minulý týden mezi University College London (UCL) a skupinou Student Group Claim (SGC), která zastupovala šest tisíc studentů ovlivněných pandemií, napsaly v pondělí britské servery.
UCL v případu nepřiznala žádnou odpovědnost a podmínky dohody jsou důvěrné. Právníci zapojení do případu ale již dříve uvedli, že každý ze studentů, jejichž studium pandemie ovlivnila, by mohl požadovat odškodné ve výši pěti tisíc liber (přibližně 140 tisíc korun).
Nyní SGC zaslala jménem poškozených studentů dopisy 36 školám v Anglii a Walesu včetně univerzit v Londýně, Bathu, Bristolu, Cardiffu, Exeteru, Liverpoolu, Manchesteru či Newcastlu. V nich varuje, že má v úmyslu požadovat náhradu škody za vzdělání, které studenti zaplatili, ale neobdrželi v plné kvalitě.
Server deníku The Guardian popisuje, že základem právního sporu je rozdíl požadovaného školného za kurzy on-line a prezenčně. Školné na britských univerzitách je za obory vyučované pouze on-line o 25 až 50 procent nižší. Při několikaleté pandemii většina univerzit na dlouhou dobu vyučovala pouze přes internet a studenti se museli buď vrátit domů, nebo zůstat v izolaci na univerzitních kolejích. Omezen byl také přístup k univerzitnímu vybavení, což zasáhlo zejména studenty, jejichž vzdělávací programy zahrnovaly praktickou výuku.
V jednom z dopisů, ke kterému získal server televize BBC přístup, stojí, že studenti a bývalí studenti požadují odškodnění za tři akademické roky od roku 2019 do roku 2022. Server doplňuje, že v akademickém roce 2022/2023 zůstala výuka některých kurzů hybridní, přičemž třetina kurzů pokračovala on-line. Lhůta pro podání nároků studentů na odškodnění souvisejících s pandemií covidu-19 je podle britských médií v září 2026.
Organizace Universities UK zastupující přes 140 institucí uvedla, že pandemie přinesla nebývalou výzvu, jíž se musel celý sektor přizpůsobit. "Při některých lockdownech neměly univerzity povoleno nabízet prezenční výuku jako obvykle, a proto se rychle a kreativně přizpůsobily, aby studenti mohli dokončit svá studia," doplnila mluvčí organizace.
Britská vláda při pandemii uvedla, že univerzity jsou zodpovědné za stanovení vlastních poplatků a že se od nich očekává, že budou i nadále poskytovat vysoce kvalitní vzdělání.
