Přes 10 tisíc zpožděných letů. Nedostatek dispečerů v důsledku shutdownu dusí USA

V neděli bylo na celém území USA zaznamenáno přes 8600 zpoždění a pondělí dalších více než 1660. Nejpostiženějšími aerolinkami byly Southwest Airlines, kterým dočasně neletělo 45 procent spojů, následované American Airlines s třetinou a United Airlines s 24 procenty.
Představitel ministerstva dopravy uvedl, že nedostatek dispečerů mohl za 44 procent nedělních zpoždění, což je téměř devítinásobný nárůst oproti běžným pěti procentům.
Během takzvaného shutdownu, který v pondělí vstoupil do sedmadvacátého dne, musí zhruba 13 000 amerických pracovníků řízení leteckého provozu a 50 000 zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě pracovat bez nároku na mzdu. Prezident Národní asociace řídících letového provozu Nick Daniel už minulý týden na tiskové konferenci řekl, že letečtí dispečeři jsou vystaveni obrovskému stresu a někteří z nich si berou druhou práci, aby měli z čeho platit účty.
Federálnímu úřadu pro letectví navíc dlouhodobě chybí asi 3500 zaměstnanců řízení letového provozu a mnozí ze současného personálu tak pracovali přesčas a šest dní v týdnu ještě před shutdownem.