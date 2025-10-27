Zahraničí

Přes 10 tisíc zpožděných letů. Nedostatek dispečerů v důsledku shutdownu dusí USA

Výrazně omezený provoz amerických vládních úřadů podle agentury Reuters silně dopadá i na leteckou dopravu ve Spojených státech, kde je jen za poslední dva dny hlášeno přes 10 tisíc zpožděných letů, a to z velké části kvůli nedostatku letových dispečerů.
V neděli bylo na celém území USA zaznamenáno přes 8600 zpoždění a pondělí dalších více než 1660. Nejpostiženějšími aerolinkami byly Southwest Airlines, kterým dočasně neletělo 45 procent spojů, následované American Airlines s třetinou a United Airlines s 24 procenty.

Představitel ministerstva dopravy uvedl, že nedostatek dispečerů mohl za 44 procent nedělních zpoždění, což je téměř devítinásobný nárůst oproti běžným pěti procentům.

Během takzvaného shutdownu, který v pondělí vstoupil do sedmadvacátého dne, musí zhruba 13 000 amerických pracovníků řízení leteckého provozu a 50 000 zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě pracovat bez nároku na mzdu. Prezident Národní asociace řídících letového provozu Nick Daniel už minulý týden na tiskové konferenci řekl, že letečtí dispečeři jsou vystaveni obrovskému stresu a někteří z nich si berou druhou práci, aby měli z čeho platit účty.

Federálnímu úřadu pro letectví navíc dlouhodobě chybí asi 3500 zaměstnanců řízení letového provozu a mnozí ze současného personálu tak pracovali přesčas a šest dní v týdnu ještě před shutdownem.

 
