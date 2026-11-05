Přes 1,6 milionů Francouzů vyšlo do ulic. Protesty nabírají nový rozměr

Ve Francii vyšlo v rámci celostátní stávky svolané odbory do ulic zhruba 1,6 milionu lidí, z toho 350 tisíc v Paříži, uvedla ve čtvrtek odborová organizace CGT. Francouzské ministerstvo vnitra naopak odhadlo účast na 575 tisíc demonstrujících včetně 65 tisíc v hlavním městě, napsal deník Le Monde.
Statisíce zaměstnanců, státních úředníků, studentů a důchodců demonstrovaly proti rostoucím životním nákladům, vyjadřovaly podporu studentskému protestnímu hnutí, ale řada z nich se také silně vyhranila vůči krajní pravici. Manifestace, které navazují na studentské protesty, tak podle francouzského deníku mohou nabrat zcela nový rozměr.
Úřady v obavách z opakování říjnových násilností vyslaly do terénu 70 tisíc policistů a četníků, zasahovat musely pořádkové síly zatím v Paříži, Lyonu a Nantes. Demonstrace byly však podle médií v porovnání s předchozími nepokoji vcelku poklidné.
Podle ministerstva byla účast vyšší než na předchozích demonstracích, kdy se 17. října zúčastnilo přes 550 tisíc lidí, 24. října 410 tisíc a 31. října 320 tisíc. Odborový svaz odhadl, že se čtvrtečních protestů účastnilo 1,573 000 lidí. Nejvíce se jich shromáždilo kromě francouzské metropole také v Marseille, Bordeaux, Lille a Toulouse.
Podle serveru France Info bylo náměstí Republiky v Paříži ještě po páté hodině odpolední zcela zaplněné lidmi. Shromáždění se však neobešlo bez násilí, podotkl Le Monde s tím, že při policejním zásahu bylo zraněno několik lidí.
Demonstranti vyšli do ulic s transparenty hlásajícími „Moje podprsenka mi poskytuje větší podporu než stát“, nebo „Texas je demokratický. Všechno je možné,“ který odkazoval na výsledky úterních amerických voleb do Kongresu.
Podle Le Monde bylo jedním z důležitých témat čtvrtečních demonstrací odmítnutí extrémní pravice. Dvaatřicetiletá Sarah na otázku, proč přišla, odpověděla slovy: „Protože rasismus sílí a protože je motivující vidět všechny ty lidi, jak vycházejí do ulic za stejnou věc. Říkáme si, že ještě není vše ztraceno.“
Protesty pokračovaly také na středních školách, více než tisícovka jich je v souvislosti s odborářskou stávkou uzavřena, dalších 81 blokují studenti, napsala agentura AFP. Omezen je podle ministerstva školství i provoz třetiny ze 184 vysokých škol. Zavřena je mimo jiné Eiffelova věž a část muzea Louvre.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve čtvrtek svolal na příští pondělí schůzku mezi odbory a zaměstnavateli, aby „našel odpovědi na otázky týkající se kupní síly a mezd.“
„Otázka, kterou si dnes klademe, nezní, zda zvítězíme, ale kolik toho získáme,“ prohlásila podle AFP generální tajemnice CGT Sophie Binetová, která požaduje desetiprocentní zvýšení minimální mzdy, která nyní činí 1867 eur (přibližně 45.400 Kč). Generální tajemnice umírněnějšího odborového svazu CFDT Marylise Léonová oproti ní požaduje zvýšení minimální mzdy o 100 eur (přibližně 2400 Kč) a žádá „konkrétní odpovědi,“ které by pomohly vyřešit současné potíže Francouzů a umožnily „vyjít s penězi do konce měsíce“.
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojili se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami. Po několika víkendech provázených masovými demonstracemi vyzvala na čtvrtek ke stávkám vlivná odborová organizace CGT. Obviňuje vládu, že nebere v potaz její požadavky související s dopadem zdražování na životní úroveň Francouzů.
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