Přerušení styků arabských zemí s Katarem je plod mé cesty do Rijádu, pochvaluje si Trump

před 22 minutami

Donald Trump vítá rozhodnutí některých arabských zemí, které přerušily diplomatické styk s Katarem a považuje jej za plod své cesty do Rjádu na summit arabských a muslimských zemí. "Je skvělé vidět, že návštěva summitu začíná přinášet ovoce. Možná je to začátek konce hororu jménem terorismus," napsal Trump. V reakci na to americké ministrestvo obrany tweetovalo poděkování Kataru za jeho závazky vůči regionální bezpečnosti a za podporu americké základně v zemi.

Washington - Americký prezident Donald Trump rozhodnutí Saúdské Arábie a dalších arabských zemí vypovědět diplomatické vztahy s Katarem kvůli údajné podpoře terorismu, považuje za plod své nedávné cesty do Rijádu, kde na summitu arabských a muslimských zemí vyzval k tvrdšímu postupu proti financování terorismu. Americké ministerstvo obrany vzápětí po Trumpově komentáři na Twitteru poděkovalo Kataru za jeho závazky vůči regionální bezpečnosti a za podporu americké základně v zemi. "Je skvělé vidět, že návštěva Saúdské Arábie a (summitu) 50 (muslimských) zemí začíná přinášet ovoce. Jejich představitelé řekli, že zaujmou tvrdší přístup k financování extremismu, vše ukazuje na Katar. Možná je to začátek konce hororu jménem terorismus," napsal Trump. Katar na černé listině. Proč s ním arabské země přerušily styky? Přečtěte si otázky a odpovědi číst článek Mluvčí Pentagonu Jeff Davis na otázku novinářů, zda Katar podporuje teroristy, jak tvrdí skupina arabských států v čele se Saúdskou Arábií a Egyptem, odmítl odpovědět. "Nejsem ta správná osoba, které byste se měli ptát. Považuji je za hostitele naší velmi důležité základny Al-Udajd," dodal. Na základně v Kataru působí 10 000 amerických vojáků. Spojené státy ji využívají k náletům na pozice islámských radikálů v oblasti. Již v pondělí američtí ministři zahraničí a obrany Rex Tillerson a James Mattis prohlásili, že diplomatická krize v regionu neovlivní jednotný boj proti terorismu.

