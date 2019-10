Přemnožení medvědi v Tatrách obcházejí hotely. Bojíme se o životy, varuje primátor

Soud ve Skotsku odmítl vydat nařízení, které by nutilo britského premiéra Borise Johnsona, aby požádal o odklad brexitu, pokud se mu nepodaří vyjednat s Evropskou unií "rozvodovou" dohodu. Informovala o tom britská média.

Britští poslanci už v září schválili zákon, podle kterého musí předseda vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem země z Evropské unie bez dohody souhlasil. Podle stěžovatelů se nedá Johnsonovi důvěřovat, že se bude zákonem řídit, a proto žádali skotský soud, aby mu to nařídil.