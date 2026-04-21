Premiérka ohlásila změnu kurzu: Japonsko usnadní vývoz zbraní. A Peking už protestuje

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní, oznámila v úterý agentura Kjódó. Jde o zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tato asijská země zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
Cílem změn je podle agentury AP vybudovat zbrojní průmysl a prohloubit obrannou spolupráci se zahraničními partnery. Japonsko mění svůj postoj v době, kdy čelí rostoucím výzvám v regionu včetně mocenských ambicí Číny. Naopak japonští partneři včetně Austrálie, jihovýchodní Asie či Evropy rozhodnutí Tokia vítají.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun uvedl, že Peking se bude změně vývozních pravidel, které označil za bezohlednou militarizaci Japonska, bránit. „Mezinárodní společenství, včetně Číny, bude v této věci nadále velmi ostražité,“ dodal.
Vztahy mezi Tokiem a Pekingem se zhoršily poté, co premiérka Takaičiová koncem loňského roku naznačila, že by armáda její země mohla zasáhnout, pokud by Čína podnikla kroky proti Tchaj-wanu. Ten Čína považuje za součást svého území. Čína v posledních měsících opakovaně kritizovala japonskou vládu za snahu oživit militarismus ze 30. a 40. let minulého století, kdy japonská armáda kolonizovala několik asijských zemí, včetně Číny, a páchala v nich zvěrstva.
Japonsko dlouhodobě zakazovalo vývoz většiny zbraní. Vzhledem k mezinárodnímu napětí ale přikročilo ke změnám, i tak byl ale export podle AP omezen na pět oblastí, a to záchranu, transport, varování, průzkum a odstraňování min. Nové směrnice ale tyto limity ruší a umožňují vývoz i zbraní, jako jsou stíhačky, rakety a střely nebo torpédoborce. AP poznamenala, že to je zásadní změna oproti stávajícímu vývozu neprůstřelných vest či plynových masek poskytovaných Ukrajině či průzkumných radarů dodaných na Filipíny.
Právě Ukrajina se o japonský zbrojní průmysl zajímá a ráda by se s Tokiem dohodla na výměně domácích obranných technologií za japonské zbraně. A zájem má i Japonsko. Agentura Kjódó v březnu informovala o tom, že japonská vláda zvažuje pořízení ukrajinských útočných dronů k posílení vlastní obranyschopnosti.
Mohlo by vás také zajímat: „Kdo ví o překvapení víc než Japonsko?“ Trumpův vtip zneklidnil Tokio
Cenu Arnošta Lustiga za odvahu a statečnost získá herec Ondřej Vetchý
Cenu Arnošta Lustiga, která je udělována za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, získá za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. V České televizi to v úterý ráno řekl předseda výboru ceny a kardiochirurg Jan Pirk. Předávání se uskuteční v poledne v rezidenci pražského primátora, zúčastní se ho prezident Petr Pavel.
“Život nás semílá jako prádlo v pračce,” říká výtvarnice Lucie Rosická
Praní jako obraz cykličnosti, opakování a neustálé proměny těla i nitra. Samoobslužná prádelna jako prostor, v němž je péče mechanizována a opakování nahrazuje osobní vyjádření. Výstava Lucie Rosické Laundromat: Program pro jemné zacházení, která je až do 14. června 2026 k vidění v pražské Trafo Gallery, nabízí neúprosně upřímnou výpověď o mateřství, dospívání a proměně.
ŽIVĚ Ministři EU se mají setkat v Lucemburku, doufají ve schválení protiruských sankcí
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Veřejný schodek Slovenska loni klesl, státní dluh naopak vzrostl
Deficit veřejných financí Slovenska loni klesl v přepočtu na 4,45 procenta výkonu ekonomiky, o rok dříve schodek po zpřesnění dat činil 5,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Dluh Slovenska naopak stoupl na 61,39 z předloňských 59,70 procenta HDP. V úterý o tom informoval slovenský statistický úřad.
Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu
Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.