Premiérka madridského regionu rezignovala, protože v obchodě ukradla krémy proti vráskám

Španělská média ve středu zveřejnila videozáznam z bezpečnostní kamery jednoho z madridských supermarketů, kde Cristina Cifuentesová kradla.

Madrid - Premiérka španělského autonomního regionu Madrid Cristina Cifuentesová opouští svou funkci po sérii skandálů, která vyvrcholila zveřejněním videa z krádeže v supermarketu. Rezignaci oznámila ve středu s odůvodněním, že nechce poškozovat stranu ani obyvatele regionu španělské metropole. Politička vládnoucí Lidové strany (PP) čelila tlaku na odstoupení již kvůli neoprávněnému používání magisterského titulu.

Španělská média ve středu zveřejnila videozáznam z bezpečnostní kamery jednoho z madridských supermarketů ukazující Cifuentesovou, jak je před ochrankou obchodu nucena vyprázdnit svou kabelku. Na záznamu pocházejícím z roku 2011, kdy byla místopředsedkyní regionálního parlamentu, je vidět několik kusů kosmetiky, které si patrně chtěla odnést bez zaplacení.

Španělský zpravodajský web OkDiario s odvoláním na zdroje ze zmíněného obchodu uvedl, že si třiapadesátiletá politička chtěla odnést dva krémy proti vráskám. K případu byla podle listu El País přivolána policie, avšak věc nijak neřešila, neboť Cifuentesová zaplatila na místě 40 eur (přes tisíc korun).

Několik hodin po zveřejnění videa oznámila premiérka svou rezignaci. "Toto rozhodnutí je nejlepším řešením pro region, pro mou stranu, pro obyvatele Madridu, pro mou rodinu i pro mě. Děkuji všem Madriďanům, odcházím s pocity hořkosti, ale velmi hrdá a spokojená s vykonanou prací," uvedla Cifuentesová na Twitteru.

K rezignaci ji prý přiměla kampaň "osobních útoků", které se podle ní z politiky přenesly do osobní roviny. Svou funkci opustí 2. května.

#EXCLUSIVA Cristina Cifuentes robó en un híper en 2011 siendo la nº 2 de la Asamblea de Madrid: éste es el vídeo https://t.co/6lu7KNu9OH — OKDIARIO (@okdiario) April 25, 2018

Politická konkurence na Cifuentesovou tlačila již více než měsíc od zveřejnění informace, že neoprávněně užívala magisterský titul z madridské Univerzity krále Juana Carlose, neboť nenapsala povinnou závěrečnou diplomovou práci. Podle médií nechodila ani na přednášky či zkoušky, avšak získávala dobré známky.

Cifuentesová sice titul přestala používat, rezignovat ovšem odmítala a odvolávala se na podporu premiéra Mariana Rajoye. Médii ostře sledovaný případ však poškozoval obraz lidovců, kteří se v souvislosti s katalánskou krizí potýkají s výrazným poklesem popularity.

Rajoy ve středu uvedl, že demise byla "nutností" a Cifuentesová "udělala to, co musela". "Slyšeli jsme její vysvětlení, má na ně právo, ale Lidová strana od nynějška otevírá novou etapu v madridském regionu a já doufám, že tyto věci se již nikdy nebudou opakovat," řekl Rajoy při dnešním příjezdu do španělského parlamentu.

Cifuentesová stála v čele madridské regionální vlády od roku 2015 a o dva roky později byla zvolena i do čela místní organizace lidovců. Dnes prohlásila, že byla svou rezignaci připravena nabídnout již před zveřejněním videa, avšak chtěla tak učinit až v květnu.