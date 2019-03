Novozélandská premiérka: Jméno útočníka na mešity nevyslovím, slávu mu nedopřeji

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová řekla, že udělá vše pro to, aby útočník na mešity nedostal prostor šířit své rasistické názory. Zároveň zdůraznila, že jeho jméno nevysloví a slávu mu nedopřeje. Informovala o tom agentura AP. Muž, který je obviněn z vraždy 50 lidí ve dvou mešitách na Novém Zélandu, se rozhodl u soudu hájit sám.

"Souhlasím s tím, že je to absolutně něco, čeho si musíme být vědomi a dělat, co je v našich silách, abychom zabránili tomuto jedinci v získání slávy," řekla Ardernová novinářům. "Zajisté měl mnoho motivů ke spáchání tohoto ohavného teroristické útoku. Získání slávy byl jedním z nich, a to je něco, co mu můžeme odepřít," dodala.

"Je to terorista, je zločinec a je extrémista, ale když (o něm) budu mluvit já, zůstane beze jména. Vás ostatní žádám, abyste zmiňovali jména těch, o které jsme přišli, spíše než jméno muže, který je vzal. Možná se chtěl proslavit, my na Novém Zélandu mu ale nedáme nic, ani jeho jméno…Ano, člověk, který tyto činy spáchal nebyl odsud, nevyrostl tady, nenašel zde svou ideologii, to ale neznamená, že se tu stejné názory neobjevují," řekla Ardernová v parlamentu a projev zakončila slovy "as-Salám alajkum, mír s vámi, mír s námi všechny".

Na otázku zda, se soud uskuteční za zavřenými dveřmi, Ardenová odpověděla, že o tom ona nerozhoduje.

O střelcovo touze po pozornosti svědčí skutečnost, že zveřejnil 74stránkový manifest, v němž muslimy a imigranty označil za "vetřelce" a sebe za rasistu, osmadvacetiletý Australan Brenton Tarrant útok také nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu.

Šíření videa si vyžádalo hlasitou kritiku a facebook v prvních 24 hodinách po masakru 1,5 milionů verzí snímku odstranil. Ardernová nicméně kritizovala, že video je i čtyři dny po útoku stále na internetu."Byli jsme v kontaktu s Facebookem, který nás informoval o jeho snahách video smazat," řekla Ardernová.

Australský premiér Scott Morrison mezitím vyzval v souvislosti s útoky na mešity v dopise mezinárodní společenství k zavedení větších regulací na sociálních sítích. Dopis obdržel japonský premiér Šinzó Abe, který v současnosti předsedá G20 a Morrison ho zároveň zveřejnil na Twitteru. Apeluje v něm na mezinárodní společenství, aby se zabývalo otázkou, jak zabránit šíření škodlivých násilných příspěvků na internetu. "Je neakceptovatelné přistupovat k internetu, jako k neregulovanému prostoru," napsal.

Studenti bojovým tancem uctívají oběti útoku: