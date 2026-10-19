Premiér Nizozemska Jetten oznámil, že s partnerem budou mít potomka

Nizozemský premiér Rob Jetten a jeho partner čekají s pomocí náhradní matky a dárkyně vajíčka první dítě. Jetten to v pondělí oznámil na svém soukromém instagramovém účtu. Snoubencem 39letého premiéra je argentinský hráč pozemního hokeje Nicolás Keenan.
„Někdo hodně výjimečný je na cestě. Uvidíme se v roce 2027, mrně,“ napsal Jetten a přidal emotikony znázorňující hlavu miminka a kojeneckou láhev.
Jedna ze zveřejněných fotek zobrazuje Jettena a Keenana držící ultrazvukovou fotografii dítěte, přičemž mezi nimi stojí náhradní matka.
Svatba páru plánovaná na letošní léto byla odložena, když se Jetten v únoru po nečekaném volebním vítězství své progresivní proevropské strany D66 stal nejmladším premiérem v dějinách země.
Náhradní matka a dárkyně vajíčka jsou přátelé páru a jejich pomoc nebyla finančně motivována, uvedla podle agentury Reuters strana D66 na svém webu.
Strana dodala, že mimotělní oplodnění vajíčka (IVF) se uskutečnilo v Nizozemsku a těhotenství je v souladu s nizozemskými zákony. Reuters připomněl, že v zemi je nezákonné náhradní matce platit.
ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.
Slovo nesmí být zbraň, řekl Babiš médiím. Kritiku politiků ale označil za legitimní
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí vyzval média, aby nevytrhávala informace z kontextu, nemanipulovala veřejným míněním a odmítla osobní útoky. Prohlášení označené za výzvu politické scény přečetl na tiskové konferenci po jednání vlády.
Vláda schválila změny ve financování asistentů pedagoga na základních školách
Novelu o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách v pondělí schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Kvůli výhradám koaličních partnerů projednávání novely před dvěma týdny kabinet přerušil, minulý týden se jím zabývala pracovní skupina.
Hledali letadlo slavné pilotky. Na odlehlém atolu našli jen naplavené kmeny
Tvar i rozměry dokonale odpovídaly dvoumotorovému letounu Lockheed Electra a satelitní snímky slibovaly kovový odlesk na dně mělké laguny. Naděje na vyřešení největší záhady v dějinách letectví však zhasla. Expedice vědců z americké Purdueovy univerzity na odlehlém atolu Nikumaroro zjistila, že domnělý vrak Amelie Earhartové byl ve skutečnosti jen shlukem naplavených kmenů a korálového písku.
Hvězda Sparty už má strach. Červená? Prostě to rozhodčí nechtěli řešit, říká Šenkeřík
„Tomáš Chorý dostal od klubu i fanoušků poslední šanci, aby prokázal, že se umí krotit. A on ji zahodil. Kdyby v mužstvu zůstal, už by si to vedení těžko obhájilo,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.