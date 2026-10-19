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Premiér Nizozemska Jetten oznámil, že s partnerem budou mít potomka

ČTK
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Nizozemský premiér Rob Jetten a jeho partner čekají s pomocí náhradní matky a dárkyně vajíčka první dítě. Jetten to v pondělí oznámil na svém soukromém instagramovém účtu. Snoubencem 39letého premiéra je argentinský hráč pozemního hokeje Nicolás Keenan.

FILE PHOTO: Dutch Prime Minister Rob Jetten speaks during a press conference
Svatba páru plánovaná na letošní léto byla odložena, když se Jetten (na snímku) v únoru stal nejmladším premiérem v dějinách Nizozemí.Foto: REUTERS – Piroschka Van De Wouw
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„Někdo hodně výjimečný je na cestě. Uvidíme se v roce 2027, mrně,“ napsal Jetten a přidal emotikony znázorňující hlavu miminka a kojeneckou láhev.

Jedna ze zveřejněných fotek zobrazuje Jettena a Keenana držící ultrazvukovou fotografii dítěte, přičemž mezi nimi stojí náhradní matka.

Svatba páru plánovaná na letošní léto byla odložena, když se Jetten v únoru po nečekaném volebním vítězství své progresivní proevropské strany D66 stal nejmladším premiérem v dějinách země.

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Náhradní matka a dárkyně vajíčka jsou přátelé páru a jejich pomoc nebyla finančně motivována, uvedla podle agentury Reuters strana D66 na svém webu.

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Strana dodala, že mimotělní oplodnění vajíčka (IVF) se uskutečnilo v Nizozemsku a těhotenství je v souladu s nizozemskými zákony. Reuters připomněl, že v zemi je nezákonné náhradní matce platit.

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