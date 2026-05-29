Přelomové plány s Měsícem. Na jižním pólu vznikne obří základna, první krok k osídlení

NASA rozjíždí největší návrat člověka na Měsíc od dob programu Apollo. Americká kosmická agentura už objednala první robotické moduly, měsíční buginy i speciální drony, které mají připravit rozsáhlou základnu na jižním pólu Měsíce ještě před příletem astronautů. Projekt za stovky miliard dolarů má být prvním krokem k trvalému osídlení Měsíce a později i k cestě lidí na Mars.
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) představil v úterý ambiciózní plán budování rozsáhlé měsíční základny.
Šéf agentury Jared Isaacman oznámil rozdělení stovek milionů dolarů mezi čtyři soukromé americké společnosti, které dodají techniku pro první fázi projektu.
Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose má zajistit přistávací moduly, které na povrch Měsíce dopraví speciální terénní vozidla od firem Astrolab a Lunar Outpost. Přepravu průzkumných dronů MoonFall dostala na starost společnost Firefly Aerospace.
Veškeré vybavení má dorazit k jižnímu pólu Měsíce ještě před plánovaným přistáním lidské posádky. NASA s návratem astronautů počítá nejdříve v roce 2028 během mise Artemis III.
Podle ředitele programu měsíční základny Carlose Garcíi-Galána se budoucí komplex postupně rozroste na stovky čtverečních kilometrů. Drony budou mapovat terén a pomohou přesně vymezit hranice celé základny.
Druhá fáze projektu po roce 2029 počítá také s budováním trvalé energetické sítě. Hlavním cílem programu je vytvoření základů pro takzvanou měsíční ekonomiku, vědecký výzkum a především příprava technologií pro budoucí lidskou expedici na Mars.