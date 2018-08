Překvapivý vliv sociálních sítí. Facebook v Německu přispívá k násilí vůči uprchlíkům, tvrdí studie

Autoři studie odhadují, že efekt Facebooku způsobil desetinu násilných incidentů vyvolaných nesnášenlivostí.

Berlín - Četnost útoků mířících na přistěhovalce je v Německu vyšší v místech, kde lidé intenzivněji používají Facebook. Zjistila to dvojice vědců z univerzity v britském Warwicku, která zkoumala okolnosti více než 3000 útoků proti uprchlíkům z posledních dvou let. Autoři studie nyní v reportáži deníku The New York Times (NYT) odhadují, že efekt Facebooku způsobil desetinu násilných incidentů vyvolaných nesnášenlivostí.

Jejich zjištění potvrzují opodstatněnost obav vyjadřovaných již delší dobu řadou odborníků, že největší sociální síť světa činí komunity náchylnějšími k rasově motivovanému násilí. Ve výzkumu Karstena Müllera a Carla Schwarze se dopad jejího používání projevoval, ať už byly další rysy zkoumaných komunit prakticky jakékoli.

Autoři výzkumu při každém z 3335 útoků brali v potaz řadu proměnných, jako jsou ekonomické a demografické ukazatele, míra podpory krajně pravicové politiky v dané oblasti, počet uprchlíků, počet protestů nebo výskyt rasového násilí v minulosti. Spolehlivě však platilo, že v místech, kde lidé nadprůměrně používali Facebook, byly útoky na přistěhovalce častější.

"Hromady dat vyprodukovaly zarážející statistiku: Kdekoli se užívání Facebooku na osobu dostalo o hodnotu směrodatné odchylky nad celostátní průměr, zvýšil se počet útoků o 50 procent," napsal NYT. Vyšší výskyt násilí navíc nekoreloval s užíváním internetu obecně ani s dalšími souvisejícími faktory, nýbrž se vázal pouze na Facebook.

"Další odborníci požádaní o přezkoumání závěrů je označili jako důvěryhodné, důkladné a znepokojivé. Studie se podle nich řadí k rostoucímu množství vědeckých prací, které usuzují, že sociální média přetvářejí u uživatelů vnímání odlišných skupin, reality nebo dokonce dobra a zla," uvedl americký deník.

Facebook a další sociální sítě čelí v posledních letech výraznému tlaku, aby na svých platformách potlačovaly šíření nenávistného obsahu nebo zavádějících a nepravdivých sdělení. Takový obsah podle dubnové reportáže NYT například pomohl rozpoutat náboženské nepokoje na Srí Lance. Agentura Reuters zase nedávno mapovala situaci v Barmě, kde se Facebooku nedaří bojovat s příspěvky směřovanými proti muslimské menšině Rohingů.

