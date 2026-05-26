26. 5. Filip
Překvapivý odpor v NATO. Proti plánu na pomoc Kyjevu se staví nejbližší spojenci

Martin Sluka

Generální tajemník NATO Mark Rutte narazil se svým plánem na navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Jeho návrh, aby každá členská země aliance přispívala na obranu Kyjeva 0,25 svého HDP, odmítají největší evropské ekonomiky, včetně Velké Británie a Francie.

Pro Británii, která se od začátku války profiluje jako jeden z nejaktivnějších spojenců Kyjeva, znamená odmítnutí Rutteho plánu již druhou reputační ránu během několika posledních dní.Foto: Andrew Kravchenko
Rutte svůj záměr předestřel koncem dubna na uzavřeném zasedání velvyslanců NATO s vidinou, že se plán podaří stvrdit na nadcházejícím červencovém summitu v turecké Ankaře. V pátek však šéf aliance přiznal, že návrh v této podobě pravděpodobně neprojde.

„Nemyslím si, že to bude přijato, protože proti pevně stanovené hranici 0,25 procenta existuje značný odpor,“ řekl Rutte novinářům.

Ačkoliv generální tajemník konkrétní odpůrce nejmenoval, alianční zdroj britského deníku The Telegraph uvedl, že proti povinným kvótám se staví Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko a Kanada.

Naopak sedm členských států, které už nyní tuto hranici dobrovolně splňují, plán podpořilo. Jakékoliv rozhodnutí uvnitř NATO však vyžaduje konsenzus všech dvaatřiceti členů.

Britská image klíčového spojence dostává trhliny

The Telegraph v této souvislosti připomíná, že pro Británii, která se od začátku války profiluje jako jeden z nejaktivnějších spojenců Kyjeva, znamená odmítnutí Rutteho plánu již druhou reputační ránu během několika posledních dní.

Britský premiér Keir Starmer s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.Foto: REUTERS

Vláda premiéra Keira Starmera totiž minulý týden schválila dočasnou výjimku pro nákup leteckého paliva a nafty vyrobené z ruské ropy ve třetích zemích. Londýn krok zdůvodnil nestabilní situací na Blízkém východě.

Kyjev i ostatní evropské partnery však toto rozhodnutí zaskočilo. Britská diplomacie se sice následně omluvila za chaotickou komunikaci, licence nicméně zůstávají v platnosti.

Největší ekonomiky zaostávají za menšími spojenci

I přes tyto trhliny v reputaci zůstává Británie v absolutních číslech třetím největším poskytovatelem podpory po Spojených státech a Německu (její slíbené tři miliardy liber ročně odpovídají zhruba 0,1 procenta HDP).

Hlavní vlna kritiky se tak kvůli dlouhodobě vlažné pomoci snáší zejména na Francii, Itálii, Španělsko a Kanadu. Podle dat Kielského institutu tyto země v poměru k vlastnímu výkonu ekonomiky zaostávají za výrazně menšími spojenci.

Hranici 0,25 procenta HDP na vojenskou pomoc Ukrajině dnes dobrovolně plní například Polsko, Nizozemsko či severské a pobaltské státy.

Právě na tuto disproporci dlouhodobě upozorňuje i Mark Rutte. Podle něj je břemeno pomoci rozloženo nerovnoměrně a Evropa musí – i vzhledem k měnící se roli Spojených států – převzít za obranu Ukrajiny větší finanční zodpovědnost.

„Mnozí sportovci podnikali s různou mírou úspěchu, což se může stát každému. Něco jiného je však nerozvážně svěřit své peníze ke spekulativním investicím," říká Filip Čabart.
BeNative

Bohatí, ale zranitelní. Pro vrcholové sportovce je správa financí těžkou disciplínou

Sportovní úspěch a finanční krach. Pro vrcholové sportovce není tento scénář zdaleka výjimkou. „Téměř osmdesát procent amerických fotbalistů v NFL a šedesát procent basketbalistů v NBA má po skončení kariéry finanční problémy až na úrovni osobních bankrotů. V Česku je situace lepší, ale i u nás vidíme řadu podobných případů,“ říká partner rodinné kanceláře One Family Office Filip Čabart.

Jara Sofija Ostanová a Mina Švajgerová ve filmu Co je ti, holka?

Film Co je ti, holka? je podmanivý příběh o erotickém zrání. Sbírá festivalové ceny

Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Film měl světovou premiéru na Berlinale v sekci Perspectives, kde získal cenu FIPRESCI. Newyorský filmový festival Tribeca snímek ocenil v kategorii Nejlepší kamera v zahraničním filmu. V českých kinech bude k vidění od 18. června.

FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives

ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio

Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

Richard Falbr;předseda;odbory;Českomoravská komora odborových svazů

Zemřel "táta pracujících" Richard Falbr. Bylo mu 85 let

Ve věku 85 let zemřel nejvýznamnější polistopadový odborový předák v Česku a sociálně demokratický politik Richard Falbr. Informoval o tom server Novinky.cz s odvoláním na důvěryhodný zdroj z prostředí odborů. Zprávu posléze pro ČTK potvrdil i šéf ČMKOS Josef Středula.

