Překvapivá slova o Zelenském i Trumpovi. Biden přichází s paměťmi

Zelenskyj byl v soukromých rozhovorech náladový a tvrdohlavý a „ne tak vděčný, jak bych čekal“. Putin mluvil ublíženým, nafoukaným tónem, na schůzkách se hrbil a předstíral nezájem jako puberťák. A Trump byl v soukromí mnohem laskavější než na veřejnosti. I to píše bývalý americký prezident Joe Biden ve svých pamětech, které vyjdou 17. listopadu.
„Americký prezident nevedl Ameriku, vedl povstání. Bylo to jedno z nejhorších selhání, jakého se kdy dopustil některý prezident v našich dějinách,“ začíná Biden vzpomínkou na 6. leden 2021, kdy dav Trumpových příznivců vnikl do Kapitolu.
Zároveň ale popisuje „druhého“ Trumpa. Toho, který mu napsal velkorysý dopis na rozloučenou. „Na svých bedrech neseš naděje a sny celého národa. Vím, jak moc miluješ americký lid. Kéž Bůh žehná tobě i Jill.“ To jsou jen některé z vět, které mu adresoval ten samý Trump, jenž ho v kampani označoval za „prohnilého Joea“, „nejhoršího prezidenta v dějinách USA“ a „hrozbu pro demokracii“.
Př setkání s Trumpem v Oválné pracovně po volbách v roce 2024 (které Trump vyhrál) to byl opět úplně jiný Trump. „Víš, Joe, nebýt politiky, věřím, že bychom byli dobří přátelé,“ řekl tehdy Trump Bidenovi. „Nebýt politiky, trávili bychom všechen čas společně na golfu,“ smál se.
Biden přitom musel Trumpa řešit i na mezinárodním poli. Stěžovala si mu na něj například německá kancléřka Angela Merkelová. Tvrdila, že jí Trump odmítal podat ruku, na schůzkách byl emocionální a řídil se náladami, ne fakty. Divila se, proč ho fascinuje Putin a politici s autokratickými a diktátorskými rysy. Biden sám ovšem píše, že tuhle záhadu nikdy nerozluštil.
Nedůvěryhodný Bibi
O izraelském premiérovi Benjaminu „Bibi“ Netanjahuovi Biden napsal, že mezi nimi nebylo moc důvěry. Bidenovi vadily jeho „trumpovské sklony“ – příliš volně zacházel s pravdou a ohýbal demokratické instituce pro vlastní potřebu.
Biden zdůraznil, že nelituje podpory Izraele po teroristických útocích sedmého října, ta s sebou ale „nese smrt nevinných Palestinců“. Bylo to prý pořád dokola: Netanjahu slíbil šetřit civilisty a pak přišla další tvrdá akce. „Bibi neměl problém dávat sliby, které neměl v úmyslu dodržet,“ hodnotí v knize exprezident.
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