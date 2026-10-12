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Zahraničí

Překvapivá nabídka Zelenského: uspořádáme volby. Má jednu podmínku

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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„Pokud prezident Trump opravdu chce změnu prostřednictvím voleb, ať řekne Putinovi, že chceme dva měsíce. Šedesát dní oddechu. Úplné příměří na 60 dní a my zorganizujeme volby. Samozřejmě budeme připraveni akceptovat jakoukoli volbu našeho lidu," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tím na Trumpova víkendová slova, že Ukrajina by si měla zvolit novou hlavu státu.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Prezidenti Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst
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Zelenskyj v rozhovoru pro ABC připomněl, že konání voleb v době války je nejen v rozporu s ústavou, ale je také nutno zajistit bezpečnostní podmínky, které by lidem umožnily volit.

„Prezident Trump řekl, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. Takže zaprvé, s veškerou úctou k prezidentu Trumpovi, je na naší společnosti, na našich lidech, aby si vybrali toho či onoho lídra,“ prohlásil Zelenskyj.

„Jsme ve válce a uspořádat volby je opravdu těžké. Nejenže by byly absolutně nezabezpečené a šly by mimo náš zákon a naši ústavu, ale hlavní věcí je zajištění bezpečnostní infrastruktury, aby lidé dostali možnost volit.“

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Ukrajinský prezident také zdůraznil, že Kyjev je na příměří připraven. „Jsme připraveni na příměří. Jsme připraveni začít jakýmikoli kroky k deeskalaci. Jsme připraveni na příměří v oblasti energetiky, tedy aby ani jedna strana neútočila na energetickou infrastrukturu.“

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Zelenskyj také zopakoval svou nabídku, že Ukrajina nebude útočit na ruské rafinerie, pokud Rusko nebude útočit na ukrajinské elektrárny. „Pokud Rusové chtějí, abychom neútočili na jejich ropu, jejich rafinerie a podobně, žádáme prezidenta Trumpa: dejte jim signál, aby neútočili na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Je to férová dohoda.“

Trumpova kritika k Zelenskému

Prezident Trump v posledních dnech kritizoval Zelenského za útoky na ruské rafinerie. „Řekli jsme Zelenskému: ‚Dělej si v Rusku, co chceš, ale neútoč na rafinerie, protože to je globální problém.‘ A co udělá on? Jde a zasáhne naftu. Měl by s tím sakra rychle přestat.“

Znovu také zopakoval i své další výhrady. „Víte, co navrhuji? Navrhuji, aby si pořídili nového lídra, který dokáže uzavřít dohodu, protože on (prezident Zelenskyj) mohl uzavřít spoustu dohod a z nějakého důvodu to nikdy neudělá… Myslím, že je čas, aby Ukrajina získala nového prezidenta,“ řekl Trump.

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Trump v minulosti Zelenského označil za diktátora kvůli tomu, že ukrajinský prezident zůstal ve funkci i po skončení svého funkčního období, které vypršelo v květnu 2024. Podle ukrajinské ústavy je ale pořádání voleb během válečného stavu zakázáno.

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Volby by narážely i na řadu technických problémů. Jak zajistit bezpečnost pro voliče v době války? Jak by hlasovali Ukrajinci na okupovaných územích? Jak by hlasovali miliony Ukrajinců v zahraničí? Musel by se kvůli volbám zrušit válečný stav?

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