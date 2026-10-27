Nevídáno, dva evropští státníci volali do Kremlu. Putin jim jasně řekl, co požaduje

Je to po dlouhé době první přímý kontakt evropského státníka s Vladimírem Putinem. S kremelským vládcem v úterý hovořili po telefonu finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre. Ihned poté zavolali ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Oba skandinávští státníci zdůraznili, že jejich podpora Ukrajiny trvá. Hovor trval hodinu a půl – čtyřikrát déle, než se plánovalo.
„Stubb a Støre hovor iniciovali, aby projednali útočnou válku Ruska proti Ukrajině a diplomatické úsilí směřující k ukončení války a podpoře míru a stability v Evropě.“ Tak zní zpráva finské prezidentské kanceláře.
Ta rovněž upozornila, že hovor vedli jako lídři svých zemí a nehovořili jménem Evropy jako celku. Přesto jejich telefonát do Kremlu vzbudil kritiku.
„Nevím, co si od takového postupu slibují,“ reagovala dánská premiérka Matte Frederiksenová. „Stavím se k tomu velmi skepticky,“ dodala.
Ukrajinský prezident naopak oběma severským lídrům poděkoval za jasné tlumočení ukrajinských postojů a koordinaci kroků. Potvrdil, že hovor proběhl po předchozí konzultaci s Kyjevem.
Kreml pak označil jednání za věcné. A potvrdil, že strany se dohodly zůstat v kontaktu v souvislosti s chystanými jednáními v Abú Dhabí.
Cílem úterního telefonátu bylo podle úřadu finského prezidenta předat prezidentu Putinovi sdělení týkající se budoucích jednání, která mají pomoci válku ukončit. Hovor souvisel s nadcházejícími schůzkami, jež se mají uskutečnit v Abú Dhabí.
Jedná se o třístranná jednání na technické a bezpečnostní úrovni mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států v Abú Dhabí, plánována na začátek listopadu. Primárním cílem jednání je zastavení vzájemných úderů na energetickou síť, kritickou infrastrukturu a rafinerie před nadcházející zimou.
Stubb a Støre v úterý zdůraznili, že Finsko a Norsko budou i nadále pokračovat ve své dlouhodobé podpoře Ukrajiny.
„Debata byla otevřená a věcná. Jsme sousední země Ruska. Výsledek této války bude mít přímý dopad na naši i širší evropskou bezpečnost. Ukončení války vyžaduje přímá jednání,“ uvedl prezident Stubb.
„Válka s sebou nese obrovské lidské i materiální náklady. Utrpení a zkáza ovlivní celé generace. V hovoru jsme zdůraznili význam deeskalace,“ připojil premiér Støre.
Nicméně podle agentury Reuters Putin opět trval na předání celého Donbasu, tedy i dosud Ukrajinci držené části Doněcké oblasti s městy Slovjansk a Kramatorsk. To je ovšem pro Kyjev nesplnitelná podmínka. Obě města jsou silně opevněna a představují poslední výraznou překážku před rovinatým terénem, který se táhne až k Dněpru.
Stubb je tvrdý zastánce Ukrajiny, ale zároveň pragmatický bývalý ministr zahraničí a premiér. Osobně se dobře zná s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a díky společné zálibě v golfu si ho oblíbil i americký prezident Donald Trump. Stubbovo jméno se tak často skloňuje mezi těmi, kdo by mohli vést jednání o míru.
Evropští státníci kontakty s Putinem vesměs přerušili na podzim či v zimě 2022, když se ukázalo, že snahy o ukončení války nikam nevedou. Výjimku tvořil maďarský premiér Viktor Orbán nebo slovenský premiér Robert Fico.
Oficiální zákaz jednat s Kremlem sice neexistuje, nicméně Josep Borrell (tehdejší vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) v roce 2024 při Orbánově návštěvě Moskvy uvedl, že postoj EU „vylučuje oficiální kontakty mezi EU a prezidentem Putinem“.
Někteří evropští státníci (např. francouzský prezident Emannuel Macron) navrhují, že Evropa by měla mít vlastní přímý kanál do Kremlu. Jiní jsou opatrnější a zdůrazňují, že nejprve musí Moskva projevit skutečnou ochotu k míru.
Norsko a Finsko patří mezi hlavní podporovatele Ukrajiny. Norsko hodlá na podporu Ukrajiny vydat do roku 2027 skoro 12 miliard eur. Je klíčovým dodavatelem systémů protivzdušné obrany NASAMS. Společně s Dánskem a Nizozemskem se zavázalo k dodávce stíhaček F-16 a výcviku ukrajinských pilotů. Dodává Kyjevu také samohybné houfnice M109, tanky Leopard 2A4 a dělostřeleckou munici.
Přímá vojenská pomoc Finska dosahuje cca 2,3 miliardy až 2,5 miliardy eur. Z bezpečnostních důvodů však Helsinky neuvádí, co přesně Finové na Ukrajinu dodávají.
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