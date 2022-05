Přehrada u Las Vegas vysychá, klesající voda vyplavila barel s lidskými pozůstatky

V přehradě Mead na americké řece Colorado kvůli dlouhodobému suchu klesá hladina a na světlo se postupně dostalo několik lidských pozůstatků. Počátkem května se tam našlo tělo oběti střelby ze 70. nebo 80. let minulého století a v sobotu tam dvě sestry při paddleboardingu objevily lidské kosti.

Policie varuje, že s klesající hladinou se pravděpodobně objeví další oběti trestných činů, píše britský server BBC.

Největší přehradní nádrž v USA zásobuje pitnou vodou 20 milionů obyvatel měst Las Vegas a Los Angeles. Vznikla v roce 1935. Hladina zde klesá od roku 2000, v posledních letech ale stále rychleji. Letos je stav vody nejnižší od napuštění přehrady. Podle vědců situaci zhoršuje klimatická krize.

Tělo, které vodáci na místě našli začátkem května, podle vyšetřovatelů patřilo oběti střelby ze 70. nebo 80. let. Detektiv Ray Spencer místním médiím řekl, že tento závěr vychází z oblečení a bot oběti, jelikož se tehdy prodávaly v obchodním řetězci Kmart. Dosud neidentifikované tělo bylo nalezeno 1. května ve zkorodovaném barelu, který byl uvázlý v bahně.

Bývalý starosta Las Vegas Oscar Goodman, který kdysi jako advokát zastupoval i mafiány, podle agentury AP prohlásil, že nelze odhadnout, co se nachází na dně přehrady. "Není to špatné místo, kam hodit tělo," poznamenal. Čí konkrétně pozůstatky by mohla voda ještě vyplavit, nesdělil. O nalezeném tělu přitom řekl: "Jsem si docela jistý, že to nebyl Jimmy Hoffa."

Mocný odborový předák Hoffa byl naposledy spatřen 30. července 1975 před restaurací v Detroitu. Jeho zmizení je záhadou, která příležitostně přiměje FBI, aby se pustila do hledání jeho těla. Goodman poznamenal, že se řada jeho bývalých klientů zajímá o "kontrolu klimatu", což ve slovníku mafiánů znamená zajistit, aby hladina přehrady neklesala a těla zůstala ve svých vodních hrobech.

"Bude to velmi těžký případ," řekl detektiv Spencer stanici CBS News po nálezu prvního těla. "Myslím, že vzhledem ke klesání hladiny pravděpodobně najdeme další lidské pozůstatky," dodal.

Jeho předpověď se o víkendu ukázala být přesná. V sobotu dvě sestry při paddleboardingu našly lidské kosti. Jedna z nich pak stanici CBS řekla, že nález nejprve pokládala za kosti ovce tlustorohé. Když našla čelist, tak si však s hrůzou uvědomila, že to jsou lidské pozůstatky. Lasvegaská policie v tuto chvíli nemá podezření, že k druhému úmrtí došlo cizím zaviněním. Případ však hodlá vyšetřovat, aby objasnila, zda šlo o vraždu nebo podezřelé úmrtí.