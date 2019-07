Hráz největší přehrady světa se podivně vlní. Může prasknout, bojí se Číňané

Od začátku července na Twitteru a dalších sociálních sítích koluje satelitní snímek největší vodní přehrady na světě, Tří soutěsek. Číňany zaskočilo nezvyklé zvlnění hráze, naznačující její možné porušení. Miliony lidí žijící u obřího vodního díla se obávají nejhoršího. Přehrada by se mohla protrhnout.

Satelitní snímky Googlu ukazují nerovnou bariéru přehrady. Čínský inženýr Wang Wej-luo, který Tři soutěsky zkoumá desítky let, z pohybu viní způsob, jakým byla přehrada postavená.

"Hráz je tvořena z desítek betonových bloků. Ty jsou mezi sebou propojeny, ale pak už nejsou nijak spojeny s podložím," cituje z jeho analýzy satelitních snímků čínský list The Epoch Times, který se věnuje porušování lidských práv v zemi. Wang zároveň dodává, že se přehrada pohybuje od prvního dne po dokončení.

The Three Gorges Dam today... pic.twitter.com/fc11QDDFYn — Doug Anderson (@DougAndersonSA) July 6, 2019

"Někdy v budoucnu Tři soutěsky prasknou," pokračuje Wang.

Proti jeho a dalším podobným odhadům se však ohradily čínské úřady, které přišly s vlastními verzemi toho, proč přehrada není rovná. Státní energetická společnost CTG, která Tři soutěsky postavila, na svých sociálních sítích uvedla, že posun je normální a ukazuje jen na elastičnost hráze. Za dobu svého fungování se údajně bariéra vlivem gravitace posunula o pouhý jeden milimetr.

"Tři soutěsky jsou absolutně bezpečný projekt, který by mohl vydržet až tisíc let. Žádná jiná síla než gravitace, ani záplavy a zemětřesení, by nemohla způsobit deformaci přehrady," tvrdí čínskému státnímu deníku Global Times Kuo Sün, expert Čínského úřadu pro zemětřesení.

Další vyjádření čínských úřadů pak zpochybnilo přesnost satelitních snímků od Googlu, které podle nich vznikají na základě algoritmů, nikoliv fotek, jaké používá například čínský vesmírný program. Režim zároveň z šíření snímků obvinil "protičínské síly", které se snaží vyvolat "nevoli v čínské společnosti".

Před pár lety však i oficiální čínská média informovala o projektu stavby Tří soutěsek zcela jinak.

O možných problémech a krátké životnosti přehrady za 30 miliard dolarů mluvili čínští odborníci už před desítkami let. Prorežimní čínský tisk citoval už v roce 1994 experta na přehrady Liou Čchung-siho, který prohlásil, že dílo vydrží maximálně 50 let. V tu dobu stavba přehrady teprve začínala. Nyní stavbě podle jeho výpočtů nezbývá ani 30 let.

Tři soutěsky v číslech Počátek stavby: 1994

Dokončení stavby: 2012

Cena: 30 miliard dolarů

Rozloha: 180 tisíc hektarů

Délka: 600 kilometrů

Výška hráze 185 metrů

Výkon: 98 terrawatthodin - do roku 2016 nejvýkonnější na světě

Přesídleno: 1,3 milionu lidí

Obavy o kvalitu přehrady vyjádřil téměř o deset let později i tehdejší vedoucí inspekce stavby Pchan Ťia-čung. Tehdy byla přehrada poprvé zcela naplněna vodou a objevilo se v ní až 80 prasklin. Stavbaři je za velké peníze zacelili, ale později další vznikly.

O velké vodní elektrárně na Jang-c’-ťiang (v překladu Dlouhá řeka) snili čínští vůdci už před sto lety. Její stavba se však odkládala na ekonomicky příznivější dobu, proto byly Tři soutěsky kompletně dokončeny až před pár lety. Stavba se neobešla bez kontroverzí, na 129 blízkých měst muselo mase vody ustoupit a úřady přesídlily víc než milion lidí.

