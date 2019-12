Přehlídka sloganů a slibů. Nenápadný duel Johnsona s Corbynem nic nového nepřinesl

Britský premiér Boris Johnson a opoziční předák Jeremy Corbyn měli v pátek večer jednu z posledních významných příležitostí získat na svou stranu voliče před parlamentními volbami, do nichž zbývá už jen šest dní. Podruhé a naposledy během kampaně se utkali v televizním duelu, kde především zdůrazňovali dobře známé prvky volebních programů svých stran.

Johnson Corbynovi vyčítal jeho "neutralitu" ohledně britského odchodu z Evropské unie, lídr labouristů hovořil o konci úsporných opatření a hájil "demokraticky provedený socialismus".

Volby Británii čekají už příští čtvrtek a vládní Konzervativní strana má podle všeho reálnou šanci na zisk parlamentní většiny, která by jí umožnila prosadit brexitovou dohodu vzešlou z říjnového summitu EU. Agregátory průzkumů preferencí ukazují podporu konzervativců okolo 42 procent a jejich přibližně desetibodový náskok před labouristy.

Dokončení odchodu z EU, který byl letos třikrát odložen, premiér Johnson v dnešní debatě pořádané vysílací společností BBC připisoval řadu pozitivních souvislostí. Podle něj tento krok pomůže uklidnit vyhrocenou atmosféru v politice i ve společnosti obecně a je to jediná cesta, jak uvolnit plný potenciál Británie.

"Máme fantastickou dohodu, která je na stole, připravena k použití," řekl Johnson o upravených podmínkách brexitu, které se zbytkem unie dojednala jeho vláda. Zopakoval, že v případě konzervativní většiny v parlamentu Británie na základě této dohody opustí EU v aktuálně platném termínu, tedy 31. ledna.

Corbyn řekl, že předseda vlády před občany skrývá skutečné důsledky své brexitové dohody, a znovu poukázal na komplikace v obchodování mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, které by přinesla. Labouristická vláda by prý poskytla občanům a firmám jistotu ohledně podoby partnerství s EU po brexitu.

Corbyn zároveň mnohokrát během hodinového přenosu čelil útokům Johnsona kvůli tomu, že nechce říct, zda brexit podporuje, a to ani v souvislosti s podobou odchodu navrhovanou labouristy.

Opět došlo na diskusi o státním systému zdravotní péče nebo o významu pravdomluvnosti v politice, rovněž zazněla obhajoba kapitalismu ze strany Johnsona a socialismu ze strany Corbyna. "Socialismus provedený demokratickým způsobem v této zemi, ve Skandinávii a v dalších místech zvýšil životní úroveň těch nejchudších," uvedl labouristický lídr.

Přehlídka sloganů a slibů

Média druhý duel dvou nejvážnějších kandidátů na post předsedy vlády hodnotila jako přehlídku dobře známých sloganů a slibů, bez výraznějších ztrát na té či oné straně.

"Během debaty vyvstalo pramálo nového, zatímco oba muži se snažili vydestilovat své argumenty do co nejčistší podoby," napsal například Sam Coates z televize Sky News. Debatu označil za "nenápadnou". Tom Newton Dunn z deníku The Sun ji dokonce klasifikoval jako "do nebe volající nudu". Podle reportéra nedělníku The Sunday Times Tima Shipmana si nicméně Corbyn s Johnsonem vedli lépe než při prvním souboji 19. listopadu a voliči tak budou mít lepší představu o jejich postojích.

Stejně jako při prvním televizním duelu vypracovala agentura YouGov bleskový průzkum o tom, který politik si podle diváků vedl lépe, a stejně jako v listopadu vyzněla anketa těsně ve prospěch Johnsona. Tentokrát byl poměr 52 procent ku 48. Komentátoři ihned podotýkali, že stejným výsledkem skončilo před více než třemi lety referendum o odchodu Británie z EU.

Video: Za vše mohou imigranti! Polomarxistická vláda! Labouristé se s konzervativci ve spotech nešetří.