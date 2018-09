před 48 minutami

Premiérka Theresa Mayová podle britských médií nařídila svým ministrům, aby ohledně brexitu "drželi nervy na uzdě". Atmosféra rozvodových jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím se půlrok před odchodem Londýna z EU přiostřuje. Opoziční labouristé ponechávají ve hře i druhé referendum, a to pro případ, že by se v parlamentu Mayové nepodařilo prosadit finální dohodu. Podívejte se v přehledné grafice, co se právě děje, jak pokračují rozhovory a jaké jsou v tuto chvíli pobrexitové scénáře.