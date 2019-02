Stále reálnější chaos: Britům hrozí černý scénář. Takhle by je postihl tvrdý brexit

Brexit v číslech

Do odchodu Velké Británie z EU zbývá DNY HOD MIN SEC

Co je „no-deal“ neboli takzvaný tvrdý brexit?

Brexit bez dohody, „no deal“. Možnost, že se EU a Velká Británie rozejdou, aniž by se byly schopny domluvit na smlouvě o odstoupení. V takový moment by okamžikem „rozvodu“, půlnocí z 29. března na 30. března SEČ, začaly najednou platit všechny změny. Britové by přestali být vázáni unijními pravidly, zároveň by ale přišli i o unijní výhody. Nejistý osud by čekal občany EU usazené ve Velké Británii i Brity na kontinentu.

Ulehčující 21měsíční přechodné období, které by změnu mělo v případě optimističtějších scénářů dávkovat postupně, by bez dohody vůbec nevstoupilo v platnost.

V mnoha oblastech by nastal chaos. Lidé, podniky i úřady by museli okamžitě reagovat na situace, které si v tuto chvíli nedokážou prakticky ani představit, natož se na ně řádně připravit. Ty nejzásadnější oblasti, jako je letecká doprava nebo práva občanů na nově „cizí“ půdě, se však obě strany rozvodu snaží korigovat i pro případ tzv. tvrdého brexitu.

Jak moc je tvrdý brexit pravděpodobný? Brexit je tím pravděpodobnější, čím víc se blíží datum 29. března 2019 a dohoda mezi EU a Velkou Británií stále není schválená. Britský parlament v lednu odmítl brexitovou dohodu dojednanou s Bruselem vyjednavači premiérky Theresy Mayové. Nepřijatelná pro ně byla zejména tzv. irská pojistka, která by měla v případě nouze zabránit vytvoření hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Britští poslanci se vzápětí myšlence „no-deal“ sice postavili, zároveň ale odmítli návrhy, jak se tvrdému brexitu vyhnout. EU odmítá znovu otevírat podmínky sice vyjednané, ale neschválené dohody. Co může tvrdému brexitu v tuto chvíli zabránit? Britský parlament nakonec přijme dohodu, která je na stole. EU změní názor a přistoupí na změny v dohodě, zejména na „alternativní ujednání“ ohledně tzv. irské pojistky, se kterými vyrukovala britská premiérka Theresa Mayová. EU se s Londýnem dohodne na odkladu brexitu nebo z legálního hlediska pozmění postup rozvodu. Dojít by mohlo k prodloužení dvouleté vyjednávací lhůty. Souhlasit by s tím musely všechny členské státy EU. Jiný scénář, který občas probublá veřejností na povrch. Například možnost druhého referenda o brexitu, které však Londýn v tuto chvíli odmítá.

Důsledky tvrdého brexitu: