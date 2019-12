Představenstva francouzské PSA a italsko-amerického Fiatu Chrysler (FCA) schválila fúzi. Podle agentury Reuters to ve středu oznámily obě firmy. Spojením vznikne čtvrtá největší automobilka na světě podle objemu prodeje s tržní hodnotou kolem 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč).

Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 milionu vozů. Větší budou pouze německý Volkswagen, japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan. Podle dřívějších informací francouzského ministerstva hospodářství a financí bude sloučený podnik zaměstnávat zhruba 400 000 lidí. Transakce by měla být uzavřena do 12 až 15 měsíců, uvedly PSA a FCA.