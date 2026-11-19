Novým předsedou srbského parlamentu se ve čtvrtek stal univerzitní profesor a poslanec Studentské kandidátky Aleksandar Čupić. Ze svého úřadu bude zastávat i funkci prozatímního prezidenta země, protože dlouholetý prezident Aleksandar Vučić v září rezignoval.
Ve 250členné komoře pro Čupiče hlasovalo 140 poslanců, zatímco kandidát Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) získal 97 hlasů.
"Slibuji, že v této funkci budu přísný a spravedlivý, tak jako jsem ve svém životě vždy byl," řekl Čupić po zvolení a slíbil, že parlamentu vrátí jeho důstojnost a že mezi poslanci bude prosazovat dialog a toleranci.
Očekává se, že Čupić vyhlásí předčasné prezidentské volby, které se musí konat do konce roku.
Vučić po odstoupení z prezidentského úřadu vyhlásil předčasné parlamentní volby, a to ve snaze je vyhrát a stát se novým premiérem. V říjnových volbách do Národního shromáždění ale zvítězila Studentská kandidátka, vzešlá z protivládních demonstrací, které Srbsko zažívalo od předminulého roku.
Ustavující zasedání nového parlamentu se konalo v úterý a bylo prvním krokem k sestavení nové srbské vlády, která má vzniknout do 90 dní.
Studentská kandidátka má v parlamentu 140 zákonodárců, zatímco SNS drží 103 křesel. Zbývajících sedm křesel patří stranám, které zastupují etnické menšiny v Srbsku.
Vučić byl u moci od roku 2012 a jeho kritici jej vinili z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí.
To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označovali za Vučičův režim.
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