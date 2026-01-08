Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.
Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.
"Proces propuštění se děje v těchto okamžicích," prohlásil šéf parlamentu. Počet propuštěných by měl podle něj být znám v příštích hodinách. "Je to jednostranné mírové gesto, které nebylo dojednáno se žádnou stranou," uvedl Rodríguez.
Venezuela vězní několik desítek občanů zemí Evropské unie. Jedná se ve velké míře o lidi pocházející z Venezuely, kteří mají španělské či italské občanství. Mezi vězněnými je i Čech Darmovzal. Venezuelské úřady ho zadržely předloni v září spolu s dalšími cizinci s tvrzením, že se chystal podílet na státním převratu. Podle české diplomacie taková obvinění postrádají jakýkoli reálný základ.
Rodríguezovo oznámení přichází poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a unesly ho do USA. Do čela Venezuely pak nastoupila Rodríguezová, která čelí silnému tlaku především od Spojených států.
Podle venezuelské nevládní organizace na ochranu lidských práv Foro Penal je ve Venezuele na osm stovek politických vězňů; opozice znovu vyzvala k jejich propuštění.
