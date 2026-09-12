Předpověděl 11. září a zachránil skoro 2700 lidí. Sám ve věži zůstal

Předpověděl útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. A když k němu 11. září 2001 došlo, zachránil 2687 lidí. Sám byl naposledy viděn, jak stoupá nahoru, aby zkontroloval, zda jsou všichni v bezpečí. Poslední slova 62letého bezpečnostního manažera a válečného veterána Ricka Rescorly byla: „Půjdu. Hned jak se ujistím, že jsou všichni ostatní pryč.“
Pracoval jako bezpečnostní manažer investiční společnosti Morgan Stanley, která byla největším nájemcem jižní věže. Jejich 2700 zaměstnanců obývalo celkem 22 pater budovy.
Rick Rescorla proslul jako pedant, který každé tři měsíce donutil všechny zaměstnance ke cvičné evakuaci. Všichni bez výjimky – od sekretářky po investory, kteří vydělávali miliony dolarů –, museli pěkně po dvou dolů po schodišti desítky pater, zatímco on tam stál se stopkami.
Vyplatilo se to. Když ráno 11. září 2001 v 8:46 narazil let American Airlines číslo 11 do Severní věže Světového obchodního centra (WTC 1), Rescorla ze své kanceláře ve 44. patře Jižní věže (WTC 2) uslyšel výbuch a oknem uviděl hořící věž. Když se z rozhlasového systému ozvalo hlášení, které lidi vyzývalo, aby zůstali na svých místech, Rescorla ho ignoroval.
„Svoje lidi dostanu pryč“
V telefonátu svému nejlepšímu příteli Danu Hillovi řekl: „Ti pitomci mi řekli, abychom zůstali na místě… Prý jde jen o Budovu jedna. Řekl jsem jim, že já do prdele svoje lidi dostanu pryč.“
Vzal do ruky megafon, vysílačku a mobilní telefon a začal systematicky nařizovat evakuaci všem přibližně 2700 zaměstnancům Morgan Stanley v Jižní věži i zhruba tisícovce dalších zaměstnanců v budově WTC 5. Osobně usměrňoval lidi směrem ke schodišti, držel je stranou od výtahů a nabádal je, aby zachovali klid. Když v 09:03 narazilo další letadlo do jižní věže, byla už většina lidí v bezpečí.
Rescorla ještě stihl zavolat své ženě: „Přestaň plakat. Musím tyhle lidi dostat do bezpečí. Pokud se mi něco stane, chci, abys věděla, že jsem nikdy nebyl šťastnější. Naplnila jsi můj život.“ Pak hovor vypadl.
Poté, co úspěšně evakuoval téměř všech 2700 zaměstnanců Morgan Stanley, se vrátil zpět do budovy. Naposledy ho viděli v 10. patře Jižní věže, jak míří nahoru, krátce před jejím zřícením v 9:59 — 56 minut poté, co do ní narazil let United Airlines číslo 175.
Teroristé udeří znovu, věděl
Rescorla měl v té době už za sebou mimořádně barvitý život. Rodák z britského Cornwallu vstoupil v 16 letech k parašustistům, poté sloužil u koloniální policie v Africe i u strážníků ve Walesu. Přestěhoval se do USA, vstoupil do armády a coby velitel čety se v roce 1965 zúčastnil první velké bitvy mezi Američany a severovietnamskou armádou v Ia Drangu (Mel Gibson o tom natočil slavný film Údolí stínů).
Po návratu z Vietnamu vystudoval vysokou školu a učil v Oklahomě trestní právo. V roce 1985 přijal práci bezpečnostního manažera u společnosti Dean Witter Reynolds, která sídlila ve Světovém obchodním centru (WTC).
V roce 1990 připravil spolu s expertem na terorismus Danielem Hillem zprávu, ve které varovali před nebezpečím teroristického útoku v garáži WTC a požadovali větší zabezpečení budov. Marně. V roce 1993 pak islámští teroristé provedli první útok na WTC – nákladním autem naloženým trhavinou v garáži WTC.
Rescorla považoval za pravděpodobné, že se teroristé pokusí o další útok. Společnosti (která mezitím zfůzovala s Morgan Stanley) navrhoval přestěhování na bezpečnější místo. Spolu s Danielem Hillem předpověděli, že další útok se s největší pravděpodobností stane ze vzduchu – nárazem letadla do budovy. Společnost měla ale nájemní smlouvu až do roku 2006... Rescorla tedy prosadil alespoň pravidelné nácviky evakuací.
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