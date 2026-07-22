Předávám ukrajinskou armádu, která se jen nebrání, ale postupuje, uvedl Syrskyj

Ukrajina letos od ruských okupačních sil osvobodila území o rozloze 743 kilometrů čtverečních. Ve středu to na síti Telegram napsal odcházející velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj, který poukázal na to, že svému nástupci Mychajlu Drapatému předává ozbrojené síly, které postupují.
V příspěvku shrnul své úspěchy během nynějšího konfliktu, mimo jiné obranu Kyjeva na počátku války, odražení ruské ofenzivy v Charkovské oblasti na východě země na podzim roku 2022 a poté v roli velitele armády vpád do ruské Kurské oblasti a zastavení nového ruského útoku v Charkovské oblasti.
„Armáda, která vedla před dvěma lety těžkou obranu, dnes postupuje. Předávám svému nástupci armádu, která se jen nebrání, ale která rovněž útočí - s iniciativou, organizovaně a s lidmi, kteří vědí, jak porazit nepřítele,“ uvedl Syrskyj. Poznamenal, že věří v další pokračování ukrajinské ofenzivy, neboť pro to existují všechny podmínky.
Syrskyj v příspěvku napsal, že ve válce je již od roku 2014, kdy na východě Ukrajiny za podpory Ruska vypuklo proruské povstání a kdy Rusko anektovalo ukrajinský autonomní poloostrov Krym.
„V únoru a v březnu 2022 jsem měl čest velet obraně Kyjeva,“ uvedl. Následně zmínil ukrajinskou protiofenzivu, kdy se armádě na podzim 2022 podařilo rychle osvobodit rozsáhlé části Charkovské oblasti včetně měst Izjum a Kupjansk.
„Velení armády jsem převzal v únoru 2024 ve velmi obtížné době,“ uvedl Syrskyj. Připomenul, že jedním z jeho prvních rozkazů bylo stažení z Avdijivky v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. „Bylo to těžké rozhodnutí. Učinil jsem ho ale proto, neboť jsem měl hlavní prioritu, a to záchranu životů,“ uvedl.
Poté se ale podle Syrského situace na bojišti změnila, neboť ukrajinské síly zastavily ruskou ofenzivu v Charkovské oblasti, zabránily ofenzivě ruských sil v Sumské oblasti a vpadly do ruské Kurské oblasti.
„Poprvé v této válce jsme přenesli bojové operace na území nepřítele,“ poznamenal Syrskyj o vpádu do Kurské oblasti. Tato operace, kdy ukrajinská armáda po několik měsíců ovládala část oblasti, je označována za první vpád cizí armády na území Ruska od druhé světové války. Syrskyj uvedl, že cílem nebyla okupace, ale snaha vázat zde nejbojovnější ruské jednotky a zároveň zajistit Ukrajině vyjednávací pozici včetně dosažení návratu zajatců z Ruska.
Syrskyj rovněž zmiňuje vytvoření samostatné složky ukrajinského vojska v podobě bezpilotních sil, které dnes podle něj Rusům jasně dokazují, že nemají žádné bezpečné území. Za úspěch označil i systematickou likvidaci takzvané ruské stínové flotily, se kterou Moskva obchází západní sankce.
V pozadí odchodu Syrského je odvolání Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany, ke kterému se při obměně vlády rozhodl prezident Volodymyr Zelenskyj. Na podporu Fedorova, který je mezi Ukrajinci velmi populární a který měl se Syrským spory, se konaly manifestace. Zelenskyj očividně pod tímto tlakem v úterý oznámil, že Syrského místo v čele armády převezme Drapatyj. Ten je o generaci mladší než 60letý Syrskyj. Podle agentury Reuters je Drapatyj respektovaným a zkušeným armádním velitelem, který vedl pozemní síly v letech 2024 a 2025.
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