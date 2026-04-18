Před válkou uprchl stařík se slepicemi v žigulíku. Po virálním videu dostal nové auto

Příběh seniora, který ve starém voze převážel celý svůj majetek při útěku před válkou, obletěl sociální sítě. Po zveřejnění videa získal nové auto od podnikatele.
Příběh, který obletěl internet díky videu z centra Kyjeva, má nečekaně dobré pokračování. Sedmdesátiletý Mykola Mihajlovič, který ve starém žigulíku převážel celý svůj život, nakonec získal pomoc od místního podnikatele.
Senior z Doněcké oblasti přišel kvůli válce o domov i manželku. Po útocích se postupně přesunul z rodného Charcyzku a později i z Černihivské oblasti, kde mu ruský dron zasáhl dům. Když už nebylo možné zůstat, naložil do svého více než čtyřicet let starého vozu vše, co mu zbylo: osobní věci, spotřebiče, 18 slepic i psa Žulju, a vydal se na další cestu.
Právě během ní se jeho osud stal virálním. V Kyjevě se mu porouchalo auto a bezradného muže si všimli kolemjdoucí. Ti přivolali policii, která ho i s naloženým vozem odtáhla do servisu. Záběry, na nichž hlídka táhne starý vůz plný života jednoho člověka, silně zasáhly veřejnost.
Nový směr v novém autě
Zásadní obrat ale přišel poté, co se jeho příběh začal šířit na sociálních sítích. Zaujal totiž spoluzakladatele Monobank Olega Gorochovského, který se rozhodl jednat. Veřejně oznámil, že muži daruje nové auto, a svůj slib splnil.
Mykola Mihajlovič se stal majitelem pick-upu Peugeot Landtrek. Podle Gorochovského má vůz úsporný provoz, srovnatelný s jeho starým vozem, a zároveň mu poskytne výrazně větší spolehlivost i bezpečí.
Senior na gesto reagoval po svém – jako poděkování poslal podnikateli balíček s domácími produkty, včetně vajec, medu, zavařeného masa a kaviáru.
Navzdory všemu, co prožil, si Mihajlovič zachovává nadhled i humor. Sám svou cestu označuje za „příběh na film“ a věří, že se jednou bude moci vrátit domů. „Naši kluci v zákopech to mají mnohem těžší. Já počkám. Vítězství přijde,“ reagoval na aktuální dění na Ukrajině.