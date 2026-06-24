„Jako z jiného světa“. Americký pilot promluvil o záhadě před svým sestřelením

Letící koordinovaná formace připomínající medúzu. Takový obraz měl spatřit americký pilot nad íránským územím krátce předtím, než šla jeho stíhačka k zemi. Riskantní záchrana posádky letounu letos v dubnu obletěla média po celém světě, nebylo však jasné, co celému incidentu předcházelo. Detaily z pilotovy výpovědi nyní zveřejnila stanice CNN.
„Jednalo se o několik propojených dronů, které se pohybovaly jako jeden organismus. Pod většími drony visely menší – připomínalo to nohy,“ cituje CNN jeden ze svých zdrojů obeznámených s výpovědí, kterou pilot poskytl zpravodajcům po incidentu.
Podle zmíněného zdroje působil objekt „jako z jiného světa“. Další z vyšetřovatelů pak uvedl, že pilot formaci popsal jako jakési letící minové pole z dronů.
V letounu F-15 tehdy seděl s pilotem ještě operátor zbraňových systémů. Zatímco pilota se po sestřelení podařilo americkým jednotkám rychle lokalizovat a evakuovat, pátrání po druhém členovi posádky přerostlo v dramatickou akci, na jejíž motivy se chystá točit film i legendární režisér akčních filmů Michael Bay.
Zraněný operátor utekl do íránských hor, kde se více než den skrýval nejen před íránskými jednotkami, ale i před místními civilisty. Teherán totiž za jeho dopadení vypsal vysokou odměnu.
Pentagon a CIA kvůli tomu spustily vysoce riskantní záchrannou operaci. Během ní sice došlo k sestřelení dalšího amerického stroje A-10 (jeho pilot se katapultoval do bezpečí), nakonec se však podařilo dostat do bezpečí i druhého člena posádky.
Přestože přesná příčina pádu letounu není stále oficiálně potvrzena, vyšetřovatelé podle CNN pracují i s variantou, že roli v celém incidentu mohla sehrát právě tato neznámá dronová technologie.
Neznámá technologie, nebo přelud?
Američtí zpravodajci se v interpretaci pilotova svědectví nicméně neshodují. Otazníky nad věrohodností celé výpovědi visí mimo jiné proto, že letec při dopadu utrpěl otřes mozku. Šlo navíc již o druhý případ, kdy byl během války s Íránem sestřelen. Jen několik týdnů předtím byla jeho stíhačka totiž omylem zasažena spojeneckými kuvajtskými silami.
Zdroje CNN však uvedly, že pilotem popsaná událost odpovídá reálnému technologickému konceptu zvanému „mesh networking“. Ten umožňuje, aby jediný operátor efektivně ovládal celé autonomní hejno dronů současně.
Podobnou technologií podle všeho dnes disponuje Rusko nebo Čína. Írán s ní sice dosud spojován nebyl, ale zpravodajci pracují s verzí, že Teherán mohl na vývoji těchto systémů právě s Moskvou a Pekingem spolupracovat.
Spojené státy s Íránem aktuálně jednají o dohodě, která by mohla probíhající válečný konflikt ukončit. Minulý týden v rámci dojednaného příměří začalo šedesátidenní období intenzivních rozhovorů, jejichž hlavním tématem má být íránský jaderný program. Obě strany nicméně otevřely i další sporné body, které by jednání mohly zkomplikovat.