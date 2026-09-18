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Před rokem zemřel Farmář Rambo. Jeho syn Viktor dál obdělává pole s puškou v ruce

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Pět tisíc protitankových min odstranil z vlastních polí. Když nad jeho farmou začaly kroužit ruské drony, vzal do ruky loveckou pušku. Oleksandr Hordijenko se snažil dál obdělávat půdu, přestože se jeho práce proměnila v každodenní boj o život. 5. září 2025 ho ruský dron zabil přímo na poli. V jeho práci dnes pokračuje jeho syn Viktor.

Oleksandr Hordijenko se svým synem Viktorem.
Oleksandr Hordijenko se svým synem Viktorem.Foto: Achiv rodiny Hordienko
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Ještě před válkou byl Oleksandr Hordijenko především farmářem. Zemědělství se věnoval více než třicet let, vlastnil farmu a jako šéf regionálního sdružení zastupoval zájmy zemědělců a soukromých vlastníků půdy v Chersonské oblasti.

Ruský dron zabil Oleksandra Hordijenka, ukrajinského „Farmáře Ramba“.
Ruský dron zabil Oleksandra Hordijenka, ukrajinského „Farmáře Ramba“.Foto: MOST

V jeho práci po jeho smrti pokračuje třicetiletý syn Viktor. Stejně jako jeho otec obdělává půdu navzdory válce a stejně jako on má při práci po ruce zbraň.

A pak přišly drony

Ruské ostřelování a drony se staly součástí každodenní práce. Z půdy, která měla živit lidi, se stalo nebezpečné území plné min. Hordijenko a další místní zemědělci se proto pustili do odminování vlastními silami. Z polí podle jeho dřívějšího rozhovoru s chersonským deníkem Most odstranili přibližně pět tisíc protitankových min.

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Hordijenko se nejprve pokoušel ruské stroje sestřelovat obyčejnou dvouhlavňovou loveckou puškou. Proti rychlým a malým cílům ale téměř neměl šanci. Nevzdal se. Pořídil si desetirannou tureckou pušku, získal potřebné povolení a začal se proti dronům bránit aktivně.

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„Myslel jsem, že už zbraň nevezmu do ruky. Ale kdepak, Rusové mě k tomu donutili,“ popisoval.

Ruský dron zabil Oleksandra Hordijenka, ukrajinského „Farmáře Ramba“.
Ruský dron zabil Oleksandra Hordijenka, ukrajinského „Farmáře Ramba“.Foto: Ivan Antypenko

Z farmáře se tak stal muž, který místo ochrany úrody sledoval oblohu a čekal, odkud přijde další útok. Přezdívka Farmář Rambo se tak nabízela sama. Hordijenko ale nespoléhal jen na pušku. Do obrany farmy investoval i peníze. Podle dostupných informací prodal manželčin Mercedes a pořídil dva systémy elektronického boje, které měly pomoci rušit ruské drony.

Jenže proti dronům neexistuje jistota

Vloni 5. září zaútočil ruský dron přímo na jeho auto, když byl Hordijenko na poli. Osmapadesátiletý farmář zemřel. Jeho práce ale neskončila. V hospodaření pokračuje syn Viktor. Do polí v Chersonské oblasti vyráží s vědomím, že stejná hrozba, která zabila jeho otce, stále číhá nad jeho hlavou. A stejně jako otec má u sebe pušku.

„Pokud tu budeš dál pracovat, je jen otázkou času, než tě zabijí,“ říká.

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Příběh Hordijenka je obrazem války, která v některých částech Ukrajiny dávno překročila hranice frontové linie. V Chersonské oblasti se dnes neodděluje práce od války. Farmář potřebuje traktor, ale také pušku. Pole vyžaduje kombajn, ale před sklizní může být nutné nejdřív hledat miny. A nad každým člověkem pracujícím na poli může viset malý dron.

Za svou práci a nasazení byl po smrti Oleksandr Hordijenko oceněn titulem Hrdina Ukrajiny.

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