"Před Putinem jsme varovali, vy jste se smáli," praží Západ politička z malé země

Západ neposlouchal dlouholetá varování z Pobaltí a uplatňoval vůči Moskvě politiku ústupků, čímž Vladimiru Putinovi usnadnil cestu k agresi. V rozhovoru ve Štrasburku to uvedla litevská europoslankyně a bývalá ministryně obrany Rasa Juknevičienėová (TS-LKD, EPP). Evropský parlament minulý týden schválil její zprávu zaměřenou na ochranu hranic a kritické infrastruktury před hybridními hrozbami.
Podle političky je dnes klíčem k evropské bezpečnosti plná podpora napadené Ukrajiny a odvaha čelit provokacím Kremlu.
Juknevičienėová připomíná, že pobaltské státy a Polsko poukazovaly na nebezpečí ze strany Ruska dlouhá léta, západní partneři však jejich hlasy přehlíželi a označovali je za pouhou historickou zášť.
„Jde o země, které nikdy nebyly součástí Ruské říše, carského Ruska ani Sovětského svazu a nebyly jimi okupovány. My jsme na rozdíl od nich jasně chápali, co se děje. Dezinformace, manipulace – i bez tehdejších sociálních sítí to bylo na velmi, velmi vysoké úrovni,“ upozorňuje.
Situace se radikálně změnila až po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
„Rok 2022 byl zásadním předělem. Moji bývalí kolegové z Parlamentního shromáždění NATO mi po invazi volali a psali: ‚Raso, omlouváme se. Nebrali jsme vážně, co jsi říkala, ale měla jsi pravdu,‘“ vzpomíná Juknevičienėová.
„Byli jsme první, kdo čelil hybridním útokům už od chvíle, kdy se v Rusku dostala k moci bývalá KGB. V roce 2000 si mnozí na Západě mysleli, že Putin bude jiný, ale on rozehrál velmi chytrou hru,“ vzpomíná žena, která mezi lety 2008 až 2012 byla ministryní obrany.
Moskva podle ní systematicky likvidovala ruskou proevropskou opozici a ponechávala pouze radikály jako Žirinovského (bývalý předseda Liberálně-demokratické strany Ruska známý svým agresivním vystupováním - pozn. red.) a Zjuganova (předseda Komunistické strany RF – pozn. red.), aby Putin v kontrastu s nimi působil jako přijatelný partner.
Zákulisní ovlivňování voleb, energetické vydírání ani útok na Gruzii v roce 2008 však západní státy ke změně přístupu nepřiměly.
„Zatímco my jsme viděli, co se děje, Západ chtěl stavět Nord Stream 2 a obviňoval nás, že trpíme historickými fantomovými bolestmi,“ podotýká politička.
Ruská špionážní centra v srdci Evropy
Schválená zpráva Evropského parlamentu volá po ráznější „hybridní obraně“, která zahrnuje nejen fyzickou ochranu hranic a infrastruktury, ale i boj s dezinformacemi a sabotážemi.
Europoslankyně v této souvislosti zmiňuje „fatální naivitu“ některých členských států EU.
„Ptala jsem se, kolik takzvaných Ruských domů v EU stále funguje, a byla jsem šokována. Je jich přes dvanáct, a to i v Praze nebo v Bruselu. Každý z bezpečnostních služeb vám potvrdí, že tato centra slouží ruským špionům k otevřenému operování v našich hlavních městech,“ varuje Juknevičienėová.
„Jak můžeme efektivně čelit hybridním hrozbám, když jim sami dovolujeme působit na našem území?“ ptá se.
Strach z eskalace nahrává Kremlu
Podle litevské exministryně obrany udělalo společenství obrovskou chybu v samotném počátku války na Ukrajině, kdy váhalo s dodávkami těžkých zbraní ze strachu z reakce Ruska.
„Dělali jsme obrovské chyby, když jsme odmítali posílat tanky či stíhačky v obavě, abychom Putina neprovokovali. Jenže naše politika neeskalace pro něj funguje přesně naopak – jako pozvánka k další agresi, protože nás považuje za slabé,“ zdůrazňuje.
Litva dnes na obranu vynakládá přes 5 procent HDP a buduje fyzické zátarasy na hranicích. Juknevičienėová připomíná, že finanční náklady na pomoc Ukrajině jsou z pohledu evropského občana zanedbatelné.
„Bavíme se v přepočtu o ceně tří či čtyř šálků kávy měsíčně na jednoho občana EU. Je to hodně v porovnání s tím, co se stane, když Ukrajina prohraje a Rusko se ocitne přímo na našich hranicích? Ti, kteří sní o návratu k běžnému životu před rokem 2022, připomínají Chamberlaina v roce 1938, když po návratu z Mnichova tvrdil, že přinesl mír,“ varuje.
Jediný skutečný lék
Klíč ke stabilizaci celého regionu vidí europoslankyně výhradně na ukrajinském bojišti. Jakékoli jiné řešení podle ní představuje pouze odkládání hrozby.
„První linie naší obrany vede přes Ukrajinu. Zastavit Rusko a pomoci Ukrajině vyhrát je jediný skutečný lék. Pokud bude Putin na Ukrajině poražen, existuje šance na změnu. Bez toho dostaneme jen tu samou agresivní koloniální říši, jakou bylo Rusko po celá století,“ uzavírá Juknevičienėová.
Podívejte se, jak volil „boomer“ Vladimir Putin v parlamentních volbách na podzim 2026:
Šípky nejsou zajímavé jen kvůli vitaminu C. Vědci zkoumali i jejich vliv na bolavé klouby
Šípkový čaj patří k podzimním klasikám. Stačí nasbírat červené plody růže šípkové, zalít je horkou vodou a člověk má pocit, že si připravil pořádnou dávku vitaminu C. Jenže mezi tím, kolik ho obsahuje čerstvý šípek a kolik se ho skutečně dostane do hrnku, může být značný rozdíl. Šípky navíc obsahují látky, které vědce zajímají z jiného důvodu: mohly zmírňovat potíže s artrózou.
Chtěl posílit svaly, přivodil si otravu. Češi rádi zobají doplňky stravy, často chybně
Češi milují doplňky stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Podle expertů ale může být taková „honba za zdravím“ kontraproduktivní. Potravinové doplňky totiž mohou v některých případech naopak ublížit.
Allwyn Racing Roadshow: přijďte se podívat na 2 monoposty McLaren Mastercard F1 Team
Máte rádi adrenalin a technologické pecky? O víkendu 9. - 11. 10. 2026 promění Allwyn Racing Roadshow areál Dolní Vítkovice v závodní paddock.
Když přesnost měření nezávisí na prostoru v potrubí
Správná funkce indukčního průtokoměru není dána pouze jeho přesností, ale také podmínkami instalace. Nulové nebo omezené náběžné délky mohou ovlivnit profil proudění média a tím i kvalitu měření.
Český propadák, do cíle MS nedorazil ani jeden jezdec. Vacka odvezli do nemocnice
Naprostým propadákem skončil závod s hromadným startem na MS v silniční cyklistice pro české reprezentanty. Do cíle nedojel v Montrealu ani jeden z tria závodníků, Matthias Vacek dokonce musel do nemocnice.