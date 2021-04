Před pohřbem do karantény. Princ Harry možná na rozloučení s Philipem dorazí sám

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan by museli nejméně do pětidenní karantény, pokud by ze Spojených států přiletěli do Británie na pohřeb prince Philipa, uvedl list Guardian. Manžel královny Alžběty II. a Harryho dědeček zemřel v pátek ráno ve Windsoru. Dvojice zatím neoznámila, zda se jeho pohřbu zúčastní. Část komentátorů má za to, že Harry z Kalifornie, kde dvojice žije, přicestuje sám.

2:00 Meghan a Harry v rozhovoru s Oprah Winfreyovou. | Video: Reuters/CBS