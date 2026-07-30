Před plameny neměli kam utéct. Tichá tragédie francouzských lesů

Lesy se po požárech znovu zazelenají. Pro tisíce zvířat už ale druhá šance nepřijde. Rozsáhlé požáry na jihozápadě Francie proměnily jejich domov v popel a odborníci varují, že letošní léto přinese jedny z největších ztrát volně žijících živočichů za poslední desetiletí.
Zatímco pozornost světa se soustředí na evakuaci obyvatel a boj tisíců hasičů s plameny, v lesích jihozápadní Francie se odehrává tichá tragédie. Tam, kam se lidé už dávno nedostanou, nemají ptáci, srnci, ježci ani drobní savci kam utéct.
Francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Monique Barbutová varovala, že škody na volně žijících zvířatech budou do konce léta katastrofální. Přesný počet uhynulých živočichů zatím nikdo nezná, ale podle odborníků půjde o mimořádně vysoké ztráty napříč celým ekosystémem. Nejvíce ohroženi jsou ptáci hnízdící na zemi, mláďata ukrytá v norách i druhy, které nedokážou před rychle postupujícím požárem uniknout.
Oheň přitom nemá na svědomí jen životy mnoha zvířat. Mizí celé biotopy budované desítky let. A tvorové, kteří plamenům uniknou, často přijdou o potravu, úkryt i možnost rozmnožování. Spálená krajina se sice jednou obnoví, návrat mnoha druhů ale může trvat celé roky.
Letošní požáry patří k nejhorším v novodobé historii Francie. Jen během několika dnů lehly popelem desítky tisíc hektarů lesů v departementu Gironde, odkud musely být evakuovány statisíce lidí. Oheň postupoval tak rychle, že zvířata uvězněná v hustých borových lesích často neměla šanci uniknout.
Ochranáři ale upozorňují, že ty největší ztráty nejsou na první pohled vidět. Po uhašení požárů zůstává ticho. Stromy znovu vyraší, ale prázdná hnízda, opuštěné nory a chybějící fauna připomínají, že skutečné následky požárů nekončí ve chvíli, kdy hasiči odjedou domů.