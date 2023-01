"Před tím se těžko skryjí." Na Ukrajinu míří nová zbraň, mezi Rusy prý vyvolá paniku

Spojené státy by měly vyzbrojit Ukrajinu zbraní, která by mohla podle amerického serveru Newsweek vyvolat paniku v ruské armádě. Součástí balíčku, který by měla schválit administrativa Joea Bidena, je údajně i raketová munice GLSDB (ground launched small diameter bombs), tvrdí server Politico.

1:12 "Nová zbraň pro Ukrajince by měla znepokojovat ruské námořnictvo a letectvo," tvrdí americký generál ve výslužbě Ben Hodges. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Saab

Agentura Reuters koncem listopadu poprvé informovala o tom, že Pentagon zvažuje, zda poslat tuto munici zemi, která se brání ruské invazi. Zpravodajská agentura popsala, že je bomba levná a lze ji snadno namontovat na rakety, jež má Ukrajina k dispozici ve svém arzenálu, například pro raketomety HIMARS. Související Kadyrov a Prigožin vyrazili proti ruskému generálovi. Vojákům chtěl zakázat plnovous Americký generálporučík ve výslužbě Ben Hodges ve středu napsal na svůj twitterový účet o potenciálním dopadu, který by GLSDB mohly mít na válku. "Před touto raketovou municí se Rusům bude těžko skrývat," napsal Hodges. "Pro ruské námořnictvo, letectvo a obsluhu muničních skladů na Krymu, podél 'pozemního mostu'… a snad brzy i pro ty, kdo opravují Kerčský most, začne být život velmi nepohodlný," tvrdí Hodges, který dříve působil jako velící generál armády Spojených států v Evropě. Tyto klouzavé pumy malé ráže upravené pro odpalování ze země by podle Reuters umožnily Ukrajincům udeřit daleko za ruskými liniemi. Systém GLSDB navrhovaný společností Boeing a Saab dokáže trefit cíl s přesností na jeden metr. Více raket také může dopadnout na více cílů téměř současně.



Firmy se chlubí, že raketová munice GLSDB doletí až sto padesát kilometrů. Lze s ní útočit na všechny strany, ze všech úhlů, umí se vyhýbat překážkám. Má schopnost proniknout do jeskyní a úkrytů. Laserová varianta SDB zasáhne i pohyblivý cíl.