New York povolil přecházení ulic na červenou. Lidé se bojí nárůstu usmrcených chodců

Přecházení na červenou či mimo přechod už v New Yorku není nelegální. Nová vyhláška vešla v platnost o víkendu a obyvatelům amerického velkoměsta ušetří peníze za pokuty. Část veřejnosti se ovšem obává, že změna může vést k nárůstu počtu usmrcených chodců, píše The New York Times.

Před téměř 70 lety vedlo město New York kampaň varující obyvatele města před nebezpečím přecházení na červenou a mimo přechod. Tehdejší slogan hlásal, že správně je to na zelenou a nikoliv mezi nimi. Uspěchané a netrpělivé Newyorčany od nesprávného přecházení neodradily ani pokuty až 300 dolarů (7000 korun). Související Útoky nožem i vraždy. V newyorském metru hlídkují po sérii násilností vojáci Stovky neukázněných chodců ročně opravdu tyto pokuty dostávalo, ale po letech zavírání očí před běžnou praxí se vedení města nakonec rozhodlo ji dekriminalizovat. Městská rada příslušnou vyhlášku schválila před měsícem. Starosta New Yorku Eric Adams měl na její podpis či veto měsíc, ale ani jednu z variant nevyužil, a tak vešla v platnost. "Buďme realisté, každý Newyorčan přechází neukázněně. Lidé se prostě snaží dostat tam, kam potřebují," uvedla městská radní z Brooklynu Mercedes Narcisseová, která návrh předložila. Také upozornila, že původní vyhláška trestající přecházení na červenou měla historicky rasistický podtext. Ještě loni bylo 92 procent ze 463 lidí, kteří dostali pokutu, černochů nebo Hispánců. Herečka Sarah Jessica Parkerová uvedla, že "hrdě přechází uprostřed bloku" už od 70. let, kdy se do města přistěhovala. Jak správně a bezpečně přecházet, prý nedávno vysvětlovala i svým dcerám a kladla důraz na bezpečnost. Přecházení na červenou je podle ní jako skákání přes švihadlo. "Expert vystihne perfektní okamžik, kdy skočit. Musíte ale vědět, kdy je to bezpečné a nechytit se do provazu. A taky u přecházení nesmíte psát zprávy," uvedla herečka. Podle městských dopravních úřadů zemřelo za posledních pět let v New Yorku při přecházení ulic uprostřed bloku nebo na červenou asi 200 lidí, což je zhruba 34 procent všech úmrtí chodců.