Náhlá změna jízdního řádu. Ukrajinci uvedli, kdo mohl být pravým cílem ruského útoku na vlak

Ruský dron udeřil dva kilometry od Polska. Jen chvíli předtím místem projel vlak s evropskými prominenty
Ruský útok poblíž polských hranic měl možná zásadnější cíl, než se dosud uvádělo. V oblasti se krátce před zásahem pohyboval diplomatický vlak s britským expremiérem Borisem Johnsonem a dalšími prominenty. Podle vyjádření železniční společnosti Ukrzaliznytsja je zřejmé, že právě tato souprava mohla být cílem útoku. Kvůli bezpečnostní hrozbě odjela dříve, než plánovala. Pár minut poté udeřil dron.
Ukrajinské železnice kvůli ruským útokům mění jízdní řády prakticky za pochodu. Dispečeři podle aktuální situace rozhodují, které úseky jsou bezpečné a kdy mohou jednotlivé soupravy vyrazit.
V tomto případě se změna odjezdu ukázala jako zásadní, vlak s evropskými prominenty byl ze stanice pryč ještě před úderem ruského dronu.
Souprava se vracela z bezpečnostní konference v Kyjevě a cestovali v ní také další evropští politici a bezpečnostní představitelé.
List Financial Times napsal, že jedním z pasažérů byl švédský expremiér Carl Bildt. Podle německého listu Der Spiegel byl ve vlaku i bývalý britský premiér Boris Johnson či bezpečnostní poradce německého kancléře Friedricha Merze Günter Sautter.
Diplomatický vlak přitom stanici Jahodyn opustil dříve, než bylo původně plánováno. Ukrajinské železnice kvůli hrozbě ruských úderů průběžně upravují jízdní řády podle aktuální situace na tratích. Nelze proto vyloučit, že diplomatický vlak mohl být jedním z cílů útoku.
„Je docela pravděpodobné, že cílem tohoto ruského dronu mohl být diplomatický vlak, který v rámci kontroly jízdních řádů v reálném čase kvůli neustálé hrozbě ruských úderů odjel ze stanice dříve, než bylo plánováno,“ uvedla ukrajinská železniční společnost na svém telegramovém účtu.
Přibližně 15 minut po jeho odjezdu ruský dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího z Kyjeva do Varšavy. V soupravě cestovalo 206 lidí. Díky včasnému varování byli cestující evakuováni a nikdo nebyl zraněn. Vlak pak polský dopravce PKP Intercity převzal se zpožděním 370 minut.
V době útoku byl v Jahodynu také další vlak, v němž cestoval bývalý šéf CIA David Petraeus. I jeho souprava se ocitla v oblasti ruského útoku.
V bezprostřední blízkosti hranice udeřil také další ruský dron. Zasáhl čerpací stanici a způsobil požár dvou kamionů. Oblast Jahodynu je pro Ukrajinu strategicky významná, protože přes tamní hraniční přechody proudí ze zemí Evropské unie vojenská i humanitární pomoc.
Incident vyvolal v Polsku mimořádnou bezpečnostní reakci. Premiér Donald Tusk svolal poradu s ministry a šéfy zpravodajských služeb a polská armáda preventivně vyslala do vzduchu stíhačky. Narušení polského vzdušného prostoru ale nezaznamenala.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha po útoku varoval, že ruský teror „klepe přímo na dveře NATO“. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski označil útok za další eskalaci v bezprostřední blízkosti hranic aliance.
Johnson incident nicméně označil za „náhodný a nesmyslný“. Okolnosti útoku, jeho blízkost k Polsku a načasování jen několik minut po průjezdu diplomatického vlaku vyvolávají však otázky, zda šlo skutečně o náhodný zásah.