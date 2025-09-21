Zahraničí

Žádný kompromis u Chat Control. Soukromí lidí musí ustoupit, tvrdí jeho tvůrce

Martin Sluka Martin Sluka
před 20 minutami
Návrh EU známý jako Chat Control, který prosazuje dánské předsednictví, vyvolal v Česku i dalších evropských zemích vlnu kritiky i obav. Ale dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard, autor současného návrhu, si stojí za tím, že kvůli ochraně dětí je třeba obětovat soukromí i nevinných lidí. Myšlenka, že každý má právo na šifrovanou komunikaci, je podle něj mýtus, kterého se je třeba zbavit.
Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard si stojí za tím, že kvůli ochraně dětí je třeba obětovat soukromí i nevinných lidí.
Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard si stojí za tím, že kvůli ochraně dětí je třeba obětovat soukromí i nevinných lidí. | Foto: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP / Profimedia

Dvaačtyřicetiletý sociální demokrat Peter Hummelgaard už loni pro TV 2 prohlásil, že je třeba "zbavit se zcela mylného vnímání, že každý člověk má právo svobodně komunikovat prostřednictvím šifrovaných zpráv". Výrok tehdy vyvolal kritiku z mnoha směrů a debaty v dánském parlamentu Folketingu o tom, zda mají běžní Dánové právo šifrovaně komunikovat na aplikacích typu iMessage nebo WhatsApp.

Související

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?

Whatsapp

Ministr si však stále stojí za svým. Minulý týden Hummelgaard v podcastu veřejnoprávního rádia DR zdůraznil, že policie musí mít právní prostředky, jak získat online komunikaci, pokud to pomůže odhalit zločin či mu zabránit. Když mu technický korespondent DR Henrik Moltke oponoval, že nelze současně skenovat zprávy a zároveň zachovat jejich šifrování, Hummelgaard odvětil, že pokud to dnešní technologie neumožňují, musí to vyřešit velké technologické společnosti jako Meta nebo Apple.

"Komunikace běžných lidí mě nezajímá"

Ministr uvedl, že běžná komunikace ho nezajímá, dokud lidé nesdílejí materiály se sexuálním zneužíváním dětí, nenajímají "dětské vojáky" či neprodávají drogy. To vyvolalo otázku, zda by nebyl v budoucnu Chat Control využíván i k jiným věcem než pouze proti šíření dětské pornografie.

Přestože Hummelgaard zdůraznil, že současný návrh se zaměřuje pouze na materiály se sexuálním zneužíváním dětí, připustil, že nemůže zaručit, že by v budoucnu k seznamu zločinů nedošlo.

Související

Expert cupuje šmírovací Chat Control. Zmínil přehlížený paradox

Děti v síti

Proti Chat Control se nedávno postavilo více než 500 odborníků z 34 zemí světa, včetně českých zástupců. V otevřeném dopise varují, že návrh je technicky neproveditelný, nese vysoké riziko zneužití a představuje nepřiměřený zásah do základních práv.

Pokud by byla evropská regulace schválena, budou mít policejní a justiční orgány přístup k šifrovaným komunikačním službám, jako jsou WhatsApp či Messenger - a tím i k veškeré soukromé komunikaci. Podle uniklého dokumentu z Evropské rady by k tomu mělo dojít prostřednictvím skenování na straně klienta, tedy skenováním fotek, videí a textů v zařízení uživatele ještě před jejich odesláním na sítě.

 
Mohlo by vás zajímat

Narušením estonského vzdušného prostoru se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN i NATO

Narušením estonského vzdušného prostoru se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN i NATO

Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele

V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) Dánsko sociální sítě šifrování rada eu soukromí

Právě se děje

před 59 minutami
Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech stran, míní Pavel

Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech stran, míní Pavel

Jinak je to víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, řekl novinářům prezident Petr Pavel.
před 20 minutami
Žádný kompromis u Chat Control. Soukromí lidí musí ustoupit, tvrdí jeho tvůrce

Žádný kompromis u Chat Control. Soukromí lidí musí ustoupit, tvrdí jeho tvůrce

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard si stojí za tím, že kvůli ochraně dětí je třeba obětovat soukromí i nevinných lidí.
Aktualizováno před 20 minutami
Narušením estonského vzdušného prostoru se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN i NATO

ŽIVĚ
Narušením estonského vzdušného prostoru se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN i NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 24 minutami
Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Co přesně Tálibánu hrozí, americká hlava státu neupřesnila.
před 27 minutami
Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát.
před 32 minutami
V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele

V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele

Podle serveru Il Post byly výbušniny zřejmě vyrobené v České republice.
před 36 minutami
Zlatá obhajoba. Italské tenistky zase vyhrály Pohár Billie Jean Kingové

Zlatá obhajoba. Italské tenistky zase vyhrály Pohár Billie Jean Kingové

Poraženým finalistkám Američankám rekord v týmové soutěži uniká.
Další zprávy