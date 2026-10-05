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Zahraničí

„Právo na bydlení si vybojujeme z ulic.“ Protesty ve Španělsku sílí, spustilo je vystěhování 87leté seniorky

ČTK,Zahraničí
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Španělské Sdružení nájemníků, které už dva týdny organizuje v Madridu demonstrace kvůli bytové krizi, v pondělí oznámilo, že jedná s odbory o vyhlášení generální stávky. Konat by se měla příští měsíc, před předčasnými volbami plánovanými na 29. listopadu, informoval server eldiario.es.

Protest demanding political action to alleviate Spain's housing crisis, in Barcelona
Demonstrant drží během protestu za politická opatření ke zmírnění bytové krize ve španělské Barceloně transparent s nápisem: "Junts, PP a Vox, všichni jste stejní sr*či!!". Foto: REUTERS – Nacho Doce
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Protesty kvůli bytové krizi se minulý týden rozšířily i do dalších měst Španělska a tisíce lidí kvůli tomu táboří v centru Madridu, Barcelony, kde zůstali navzdory víkendovým lijákům, a také v Seville, Málaze či Granadě.

„Otevřeli jsme novou éru, v níž si právo na bydlení vybojujeme z ulic,“ řekla v pondělí mluvčí Sdružení nájemníků Alicia del Ríová novinářům na madridském náměstí Puerta del Sol, kde od 26. září táboří davy lidí. Počty stanů se postupně rozrostly až zhruba na dva tisíce.

Valeria Racu, spokesperson for the Tenants Union attends a news conference at camp in Puerta del Sol square
Mluvčí Svazu nájemníků Valeria Racuová vystupuje na tiskové konferenci v táboře na náměstí Puerta del Sol, kde požaduje politická opatření proti vystěhovávání a řešení bytové krize. Akce se koná po vystěhování 87leté ženy z jejího bytu v Madridu ve Španělsku, 5. října 2026.Foto: REUTERS – Juan Medina

Účastníci protestů požadují lepší ochranu nájemníků a minulý týden dosáhli toho, že vláda přijala kvůli tomu dva dekrety. Ty ale neprošly v pátek dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez, který v posledních týdnech čelil sílící kritice i kvůli migrační krizi v Ceutě, v pondělí oznámil předčasné volby.

„Je to strategie (Sánchezovy strany) PSOE, aby se udržela u moci,“ řekl serveru eldiario.es jeden z účastníků protestu na Puerta del Sol, zatímco snídal kávu a pečivo. Táboří tam od minulého pondělka a Sánchezův pondělní projev k vyhlášení voleb sledoval na mobilním telefonu ve velkém společném stanu, kde se rozděluje jídlo.

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Zejména mladí lidé na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol spí, diskutují, pracují na počítačích a také studují. Několik učitelů z madridské univerzity Complutense tam uspořádalo přednášky pod širým nebem, aby vyjádřilo podporu tomuto hnutí.

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Demonstranti z Puerta del Sol se protest ukončit nechystají navzdory tomu, že vedení madridského regionu podalo u soudu stížnost a požaduje, aby španělská vláda a policie tábory vyklidily. Nejvyšší soud v pondělí odmítl vydat v tomto smyslu předběžné opatření a dal do středečního rána vládě lhůtu, aby se ke stížnosti vyjádřila.

Nejnovější protesty kvůli krizi bydlení, která Španělsko sužuje už řadu let, spustilo 23. září soudní vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z madridského bytu, v němž žila v nájmu 70 let. Nový majitel jí ale před několika lety zvýšil nájemné více než pětinásobně na 2650 eur (63 600 Kč), ačkoliv žena pobírá důchod 1350 eur.

Spain Parliament Housing
Protestující požadující přísnější zákony na ochranu nájemníků táboří na náměstí Puerta del Sol v Madridu, 5. října 2026.Foto: AP – Bernat Armangue

Minulý týden se její advokátce podařilo dohodnout s majitelem bytu, že se žena může vrátit, dostane smlouvu na osm let a bude platit podobný nájem, jaký léta platila.

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Španělská vláda dva dekrety o ochraně nájemníků v pátek neprosadila, protože nemá v parlamentu většinu; proti hlasovala kromě pravicové opozice i strana katalánských separatistů Junts, s jejíž pomocí, a díky dalším několika regionálním stranám, se Sánchezova koaliční vláda držela u moci.

Demonstrators set up camp to protest Spain's housing crisis in Madrid
Protestující táboří na madridském náměstí Puerta del Sol a požadují politická opatření proti vystěhovávání a řešení bytové krize, 5. října 2026.Foto: REUTERS – Susana Vera

V úterý má vláda nicméně opět přijmout dva podobné dekrety o nájemním bydlení a předpokládá, že je schválí dočasný orgán, který do voleb zastupuje rozpuštěný parlament a v němž by měla mít dostatečnou podporu. Parlament má být rozpuštěn v úterý.

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