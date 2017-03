Právník, který zastupuje rodinu mrtvého auditora Magnitského, se za nejasných okolností těžce zranil

před 26 minutami

Právník Nikolaj Gorochov, který zastupuje rodinu zemřelého auditora Sergeje Magnitského, byl hospitalizován v kritickém stavu poté, co za nejasných okolností spadlo z výšky. Ruská média uvedla, že Gorochov spadl, když prasklo lano, s jehož pomocí se s dělníky snažil vyzvednout vanu do svého domu ve městě Troick nedaleko Moskvy. Magnitského někdejší zaměstnavatel William Browder ale tvrdí, že Gorochova někdo vyhodil, informoval zpravodajský server BBC.

Moskva - Kousek od Moskvy utrpěl vážná zranění právník rodiny zemřelého auditora Sergeje Magnitského. Podle ruských médií spadl Nikolaj Gorochov ze čtvrtého patra domu. Magnitského někdejší zaměstnavatel William Browder ale tvrdí, že Gorochova někdo vyhodil, informoval zpravodajský server BBC. Magnitskij, který upozorňoval na korupci ve vysokých státních kruzích, zahynul za podezřelých okolností v ruském vězení v roce 2009.

Ruská média uvedla, že Gorochov spadl, když prasklo lano, s jehož pomocí se s dělníky snažil vyzvednout vanu do svého domu ve městě Troick v oblasti Moskvy. Po nehodě byl prý vrtulníkem převezen do nemocnice, podle ruských médií je v kritickém stavu.

Britský podnikatel a kdysi jeden z největších zahraničních investorů v Rusku Browder soudí, že Gorochova z výšky záměrně shodili. Podle Browdera se měl ve středu Gorochov objevit před odvolacím soudem v Moskvě.

Magnitskij pracoval pro Browderův investiční fond Hermitage Capital. Oba muže moskevský soud v nepřítomnosti shledal vinnými z údajných daňových úniků a nezákonných finančních operací. Interpol ale Browderovu kauzu označil za politickou.

Magnitskij zemřel v listopadu 2009 ve věku 37 let ve vyšetřovací vazbě, kde strávil 358 dnů. Za mříže se dostal poté, co obvinil vysoce postavené úředníky ministerstva vnitra z obřího podvodu na státním rozpočtu, z něhož prý ukradli 5,4 miliardy rublů (asi 3,4 miliardy korun).

Podle úřední verze vězni selhalo srdce, přátelé Magnitského jsou ale přesvědčeni, že jej dozorci ubili, aby nemohl svědčit proti vysokým činitelům. Ti zůstali nedotknutelní a ani za smrt Magnitského nebyl nikdo odsouzen.

Případ měl i mezinárodní důsledky. Okolnosti právníkovy smrti vedly Spojené státy v roce 2012 k přijetí takzvaného Magnitského zákona, uvalujícího sankce na šedesátku ruských vysokých úředníků zapletených do případu i do dalšího porušování lidských práv. Moskva odpověděla obdobným protiopatřením, jakož i zákazem adopcí ruských sirotků do USA.

autor: ČTK